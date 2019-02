Raccolti 4mila euro per la Fondazione Bacciotti con i presepi del Rivoli Hotel

4mila euro interamente donati alla Fondazione Tommasino Baciotti, il 30% il più dello scorso anno. E’ questo il bilancio più bello della settima edizione della mostra di presepi e del Villaggio di Babbo Natale al Rivoli Boutique Hotel di via della Scala a Firenze. Un successo testimoniato anche dall’aumento del 25% dei visitatori: 5.217 contro i circa 4mila dello scorso anno, di cui la stragrande maggioranza, circa il 75%, fiorentini.

“Siamo felici di aver superato ampiamente il ricavato dello scorso anno grazie alle generose offerte dei visitatori che si sono aggiunte al nostro consueto e personale contributo a testimonianza del nostro diretto sostegno alla Fondazione - commenta Chiara Caridi, titolare del Rivoli Boutique Hotel - Un regalo che facciamo più che volentieri ai piccoli e alle famiglie seguiti da anni con attenzione e cura dalla Fondazione Bacciotti che porta avanti progetti importanti come la Casa accoglienza e l’assegnazione di borse di studio a favore di medici pediatri oncologici e di tecnici di laboratorio, contribuendo anche all’acquisto di importanti macchinari per la terapia di tumori infantili”.

La città ha risposto ancora una volta con rinnovato entusiasmo e in tanti hanno visitato la mostra dei 30 presepi di Claudio Ladurini ispirati all’attualità, dai migranti a Papa Francesco fino alle nuove sfide interplanetarie, e il Villaggio di Babbo Natale creato dalla fantasia di Salvatore Sciuto, con le sue suggestive strutture in movimento. Quest’anno il Rivoli Boutique Hotel ha partecipato anche all’iniziativa “Metti un presepe in vetrina” organizzata dal Gruppo laico della Diocesi del centro storico di Firenze, in collaborazione con la Regione Toscana.

“Abbiamo aperto come ogni anno le porte alla città perché gli alberghi sono sempre più un luogo da vivere e i fiorentini hanno colto pienamente questo invito - continua Chiara Caridi - Al tempo stesso vogliamo offrire ai turisti un’esperienza unica, che li faccia sentire parte integrante del contesto territoriale, come veri e propri cittadini temporanei di Firenze. Siamo fermamente convinti infatti che questo sia un enorme valore aggiunto per il viaggiatore di oggi che ricerca sempre più un "turismo esperenziale".

Fonte: Ufficio Stampa

