Reddito di cittadinanza, Grieco: "Parole di Di Maio inaccettabili e offensive"

"Il vicepremier Di Maio si ricordi di essere un ministro della Repubblica, le sue ultime dichiarazioni sulle Regioni a proposito dell'applicazione del reddito di cittadinanza, sono inaccettabili oltre che offensive".

Così l'assessore Cristina Grieco coordinatrice della Commissione Lavoro, a nome di tutti gli assessori regionali di formazione e lavoro, commentando le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio.

"Le Regioni – prosegue Grieco - sono state fin da subito collaborative e non hanno fatto alcun "casino" per citare l'improvvido linguaggio di Di Maio. Vogliamo ribadire un messaggio forte e chiaro: il beneficio economico deve andare nelle tasche dei cittadini nei tempi e con le modalità previste dal provvedimento.

E' rispetto all'organizzazione dei servizi per il lavoro e alle politiche attive (per cui la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza) che non accettiamo pasticci incostituzionali, oltre che non gestibili. L'unico interesse che abbiamo è quello che i disoccupati trovino al più presto un lavoro e che funzionino bene i servizi.

Ci preoccupa invece questo incaponimento su modelli o portali specifici che poco hanno a che fare con la realtà italiana. Aspettiamo la convocazione del vicepremier per ribadire la nostra posizione e lo faremo anche in Parlamento, se necessario"

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

