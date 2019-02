Marta Onlus festeggia il primo compleanno: il racconto della missione in Uganda

Tutto pronto per festeggiare il prossimo 8 febbraio nella dimora storica il Casale di Valle a Vinci, il primo compleanno di Marta Onlus, evento patrocinato dal Comune di Vinci e Regione Toscana , a cui parteciperanno il sindaco Giuseppe Torchia, il vice sindaco Cristina Pezzatini, il consigliere Regionale Enrico Sostegni e il senatore Dario Parrini, presenti anche al “debutto”dell’associazione nell’Empolese Valdelsa lo scorso 28 Giugno.

L’associazione nasce ufficialmente a gennaio 2018 per il volere di sette persone accomunate dal desiderio di aiutare chi, per motivi geografici e/o sociali, si trova in condizioni di vita svantaggiate, il tutto guidato da uno spirito nobile: la solidarietà ed il volontariato.

Marta onlus, si pone degli obiettivi sfidanti e contribuirà a sostenere progetti rivolti alla salute, attraverso l’assistenza sanitaria con screening pediatrico, dermatologico e cardiologico per i bambini nelle scuole e per gli adulti nelle strutture sociali, oltre a formare il personale operante nelle strutture locali di primo soccorso, mentre per il progetto scuola, oltre a sostenere le adozioni culturali, attualmente l’associazione supporta lo sviluppo di una scuola in Pakwach Town nel nord dell’Uganda.

Il primo soffio celebrativo, oltre a festeggiare un traguardo importante, avrà la finalità di raccontare la prima missione in Uganda avvenuta nel Novembre scorso e l’attività svolta durante la “trasferta” solidale sarà documentata attraverso video e foto, una testimonianza tangibile della modalità in cui è stato utilizzato il denaro raccolto attraverso eventi dedicati e donazioni di sostenitori pubblici e privati

