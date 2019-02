Rumeni a Siena, incontro tra il sindaco Luigi De Mossi e Stefan Stanasel

Incontro in Comune tra il sindaco Luigi De Mossi e Stefan Stanasel, presidente del coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia.

“È stato un primo incontro conoscitivo – ha dichiarato il sindaco Luigi De Mossi – A Siena vivono circa mille rumeni ben integrati nel nostro territorio”.

“Sto incontrando i sindaci di tutta la Toscana – ha detto Sefan Stanasel – In toscana ci sono più di 110mila rumeni, oltre mille nel Comune di Siena e 7mila in Provincia. Quello di oggi – ha concluso Stanasel – è stato un incontro più che positivo. La comunità rumena sarà sempre al fianco di questa Amministrazione per progettare insieme il futuro”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

