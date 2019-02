A San Michele nuova raccolta differenziata con sistema misto

Da martedì 5 febbraio 2019 i cittadini della frazione collinare di San Michele a Torri riceveranno materiale informativo di Alia, su un nuovo sistema per la raccolta differenziata dei rifiuti che sarà attivo da lunedì 4 marzo prossimo, e che consentirà di raggiungere nuovi importanti obiettivi. Con il nuovo sistema le circa 400 utenze interessate dovranno differenziare i rifiuti e conferirli secondo quanto segue: con raccolta porta a porta i rifiuti organici, gli imballaggi in metallo, plastica, tetrapak e polistirolo, e gli imballaggi in carta e cartone; il residuo non differenziabile, invece, dovrà essere conferito ai cassonetti stradali, dotati di calotta con controllo volumetrico che può essere aperta soltanto con la chiavetta elettronica distribuita a tutte le utenze iscritte a Tari. Il vetro, infine, separato dagli altri rifiuti e imballaggi e dovrà essere gettato negli appositi contenitori, anche questi collocati su strada.

Il nuovo sistema è stato predisposto dall’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in 59 comuni dell’ATo Toscana Centro, e dall’Amministrazione Comunale di Scandicci.

Nei prossimi giorni operatori di Alia contatteranno a domicilio tutte le utenze per la consegna gratuita dei kit e del materiale informativo. Alia ricorda che tutti i kit sono gratuiti e gli addetti non sono autorizzati ad entrare in casa, né a ricevere denaro. Qualora non dovessero trovare persone in casa, lasceranno un avviso in cui si precisa che il materiale può essere ritirato al Circolo di San Michele a Torri (in via di San Michele 29) ogni sabato mattina (in orario 8,30-13) dal 9 febbraio al 9 marzo 2019.

Per ogni ulteriore informazione è a disposizione il Call Center di Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,30, il sabato dalle 8,30 alle 14,30 ai numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) oppure il form web “Dillo ad Alia".

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

