I sogni di Francesco Nesi e il suo Chianti in mostra a Certaldo

Appuntamento con l’arte: mercoledì 6 febbraio alle 12, in sala Barile di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 - Firenze), per la presentazione della mostra “Nel segno/sogno della luna” di Francesco Nesi.

La toscana ironica e sognante dell’artista fa tappa in Consiglio regionale, per fermarsi a Certaldo, a partire da domenica 17 febbraio, quando l’esposizione verrà inaugurata presso il palazzo Pretorio.

Nesi, nato a San Casciano Val di Pesa nel 1952, oggi vive e lavora nelle colline del Chianti a Tavarnelle Val di Pesa. È infatti l’atmosfera chiantigiana che lo ispira e lo accompagna nei suoi dipinti, insieme al respiro di tutta la cultura toscana che rivisita in luoghi e paesaggi. La sua pittura di autodidatta trova riscontro a partire dal capoluogo fiorentino, dove vede i suoi primi successi nel 1985, per poi essere ospitato in tante città italiane. I suoi colori e la sua fantasia lo portano a essere apprezzato oltre oceano, a partire dal 1997, con viaggi espositivi negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi Uniti, in Portogallo, Spagna, Francia…

Alla presentazione della mostra – organizzata dal Comune di Certaldo, assessorato alla Cultura, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa – interverranno il presidente dell’Assemblea toscana Eugenio Giani, il consigliere regionale Enrico Sostegni, l’artista Francesco Nesi, l’assessore alla cultura del Comune di Certaldo Francesca Pinochi e il critico d’arte Francesca Bogliolo.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Firenze