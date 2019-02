Al Teatro del Popolo il concerto Arie d’opera con al piano il Maestro Mariani

Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino domenica 10 febbraio alle 17.00 in programma Recital lirico, con Alida Berti - soprano, Lavinia Bini - soprano, Marco Filippo Romano - baritono, e Pietro Mariani – pianista, cantanti e musicisto di fama internazionale, che si esibiranno nelle più famose arie e duetti dei più grandi compositori italiani (Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini, Rossini e Mascagni) e stranieri (Mozart, Offenbach e Bizet).

Per questo concerto i prezzi sono: posto unico 15€, ridotto soci coop 12€, loggione 8€.

Si ricorda che martedì 12 e mercoledì 13 febbraio alle 21.00 Marco Paolini sarà protagonista di Nel tempo degli Dei: il calzolaio di Ulisse di Marco Paolini e Francesco Niccolini, con Saba Anglana, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi, regia Gabriele Vacis.

Paolini si misura dunque con la Storia per eccellenza, quella di un viaggio epico, che arriva fino ai nostri giorni. Un progetto che è cresciuto nel tempo, nei suoni e nello spazio, un canto antico di quasi tremila anni, passato di bocca in bocca, e di anima in anima. Una storia che contiene in sé la storia dell’Occidente, a partire da quelle misteriose, ambigue e capricciose entità che sono gli dèi. Perché questa è una storia di dèi, mostri, uomini e guerrieri, imparentati e legati fra di loro. E il perno è Ulisse, nipote di Hermes, amato e protetto da Atena, da Poseidone perseguitato, da Calipso immensamente desiderato e concupito da Circe. Intorno a lui prima o poi si incontra tutto il resto, e i fili del racconto diventano infiniti, così come i suoi protagonisti.

A Itaca cresce un ragazzino, suo padre è re e suo nonno un baro, figlio del dio degli inganni. Su quell’isola il ragazzino diventa uomo, assai scaltro. È diverso dagli altri condottieri, non è splendido in battaglia, spesso vince con l’inganno e l’astuzia, è un uomo che sa pensare. Con la sua mente sa accrescere la confusione degli elementi e ne approfitta per sfuggire alle trappole e abbattere gli ostacoli che trova sulla sua strada.

Ulisse è un Eroe che non si spegne mai, non nei vent’anni di guerra e dell’impossibile ritorno, non negli anni dopo, con le sue nuove disavventure, e nemmeno dopo la sua morte, visto che da 2800 anni si sente l’irresistibile desiderio di cantarne le gesta in ogni variante possibile e immaginabile.

Posti ancora disponibili, biglietti: platea e palchi 6/11 1° e 2° ordine € 20, ridotti € 18; rimanenti palchi 1° 2° e palchi 3° ordine € 18, ridotti € 16; loggione € 8. 1 € per il diritto di prevendita.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Per gli studenti delle università in possesso della carta “Studente della Toscana” biglietto ridotto 8€. Riduzioni riservate agli under 30 con “Biglietto futuro”.

Gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati.

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

La prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato (ore 9.30-12.30 e 16.00-19.00).

Prevendita aperta anche presso Giallo Mare Minimal Teatro (via Paolo Veronese 10- Empoli tel 0571/81629-83758) dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento.

Diritti di prevendita 1€.

Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.it.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino