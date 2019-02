Gran finale al Piccolo genio con 'Pimpa Cappuccetto Rosso'

Domenica 10 febbraio al Teatro di Vinci , si chiude la rassegna Piccolo genio, dedicata ai ragazzi e alle loro famiglie, con uno spettacolo amatissimo dai più piccini Pimpa cappuccetto Rosso di Francesco Tullio Altan con Gabriella Picciau, una produzione di Teatro Stabile di Genova, adatto a bambini dai 3 agli 8 anni.

Indossata la famosa mantellina rossa, Pimpa incrocia le sue avventure con quelle di Cappuccetto Bianco, Giallo, Verde e Rosso, giocando con le infinite variazioni di una storia che, magicamente, continua a viaggiare nel tempo e nei continenti. Ispirato in particolare al libro illustrato che Altan ha dedicato alla celebre fiaba, Pimpa Cappuccetto Rosso è uno spettacolo/gioco, recitato e cantato da un’unica attrice che veste i panni di Pimpa e costruisce con i bambini uno spettacolo sempre nuovo e diverso, con pupazzi e burattini ispirati ai disegni di Altan.

Al termine della performance due singolarissimi personaggi, il professor Leonardo Trovagenius, alter ego del grande Genio Leonardo, e la sua aiutante la professoressa Sottuttio, scienziati divertenti e un po' matti, proporranno ai bambini giochi ed esperimenti ludo-scientifici, per scoprire il “Piccolo genio” che c'è in ogni bambino.

Piccolo genio è una rassegna promossa dalla compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, insieme con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus e il comune di Vinci con il sostegno di Unicoop Firenze.

Gli spettacoli sono in programma alle 16.30 al Teatro di Vinci (via Pierino da Vinci 27) e il costo del biglietto è di 6 euro a persona. Sono previste riduzioni per i soci Coop, che pagheranno 5 euro a persona.

Biglietti in vendita dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 presso Giallo Mare Minimal Teatro, via P.Veronese 10 a Empoli.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico del Comune di Vinci tel. 0571 933285

Email: ufficioturistico@comune.vinci.fi.it oppure Giallo Mare Minimal Teatro

tel. 0571 81629 – 83758 email: info@giallomare.it.

Fonte: Giallomare Minimal Teatro Ufficio Stampa

