La Lega raccoglie a Empoli 200 firme per 'Salvini Non Mollare!'

"Nonostante un inconveniente sulla Fi-Pi-Li (si è bucata una gomma della nostra auto con cui trasportavamo il materiale), che ci ha fatto cominciare con oltre un'ora di ritardo sui tempi previsti e la pioggia battente, 200 persone hanno firmato personalemente ieri pomeriggio domenica 3 febbraio in pieno centro a Empoli, la petizione di solidarietà e sostegno alle politiche del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che rischia da 3 a 15 anni di carcere, per avere fatto il proprio dovere difendendo i confini italiani"- così si esprime Marco Cordone(Segretario Lega Toscana-Salvini Premier Empolese Valdelsa)- che allo stesso tempo si dichiara soddisfatto, per la riuscita della manifestazione "SalviniNonMollare!", svoltasi come detto, ieri pomeriggio a Empoli presso i portici di via Del Giglio. Un sincero ringraziamento, Marco Cordone lo rivolge anche al Comune di Empoli(FI) che tramite i suoi Uffici preposti, in un giorno ha concesso i necessari permessi occorrenti per lo svolgimento dell'iniziativa di raccolta firme.-

Lega Toscana-Salvini Premier Empolese Valdelsa

