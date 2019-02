Q3, l'Asl: "Allarme infondato: servizi diffusi e presidio Orsini funziona regolarmente"

L’Azienda Usl Toscana centro intende rassicurare la popolazione residente nel Quartiere3 che il presidio Orsini funziona regolarmente e in esso è attivo il servizio infermieristico domiciliare, di prevalente riferimento per i cittadini che risiedono nell’area sud-orientale del Comune di Firenze. L’Azienda precisa, infatti, che proprio in quest’area, che va da Badia a Ripoli a Ponte a Ema, a Gavinana e Galluzzo, si è sviluppata una rete di servizi diffusi e vicini alla popolazione e per i quali è anche previsto, a breve, un ulteriore sviluppo (la realizzazione del Polo Odontoiatrico aziendale al Piero Palagi).

Rappresenta, quindi, un allarme infondato, secondo l’Azienda, quanto diffuso in questi giorni principalmente dal consigliere Paolo Marcheschi secondo il quale la zona di Gavinana resterebbe “senza alcun servizio sanitario”.

I residenti nella frazione di Gavinana, e coloro che abitano nel Quartiere3, oltre al presidio Orsini possono rivolgersi al presidio ospedaliero Piero Palagi e ad altre numerose strutture territoriali e residenziali, che garantiscono nel loro insieme tutte le attività di base (dal prelievo ematico alla prenotazione al Cup), specialistiche, consultoriali, di assistenza psichiatrica e riabilitazione e ricovero in centri diurni e residenziali compreso l’hospice che rappresentano esperienze di riferimento per tutta l’Azienda (per esempio la comunità terapeutica “la Terrazza” , la struttura residenziale psichiatrica e socio –riabilitativa “Villino Schwaner” e il centro di riablitazione estra-ospedaliero in esiti di lesioni midollari “Villa Il Sorriso”).

Sempre in questo ambito territoriale sono anche presenti 9 punti di erogazione AFA (attività fisica adattata) con attivi 45 corsi di cui 7 in acqua per bisogni specifici (come ad esempio fibromialgia, ridotta competenza funzionale).

La rete dei servizi sanitari territoriali del Quartiere3 si completa con la presenza capillare di ben 29 Medici di Famiglia, che sono in gran parte aderenti a forme associative per l’erogazione di servizi integrati ed hanno avviato in sei studi la Sanità d’Iniziativa per la presa in carico dei pazienti con patologie croniche, 9 Pediatri di Famiglia, anch’essi in gran parte aderenti a forme associative oltre a 8 Farmacie convenzionate come Punto Cup aperte 345 ore settimanali.

La rete socio sanitaria in quest’area è supportata anche dalle Misericordie di Badia a Ripoli e Galluzzo (attività di prelievo ematico, Cup, punti territoriali del 118 e guardia medica oltre che visite specialistiche a diagnostica convenzionata a Badia a Ripoli) e dalla Croce Rossa di Bagno a Ripoli (punto prelievo, Cup, ambulatori specialistici ed ecografici).

Fonte: Ausl Toscana Centro

