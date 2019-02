Fuga di gas a Pontedera, chiusi strade e negozi in via Veneto

Segnalata fuga di gas a Pontedera nella zona di via Veneto, viale Italia e via De Nicola. Sul posto dalle 10 di questa mattina i vigili del fuoco di Cascina, la polizia locale, i carabinieri e l'azienda addetta alla gestione delle condotte del gas. Alcune strade sono state chiuse per agevolare le operazioni di soccorso. La fuga di gas è avvenuta in strada e non sono state necessarie evacuazioni.

Aggiornamento

Sul posto si trovano attualmente tre aziende del gas che stanno effettuando dei carotaggi sulla sede stradale per individuare la fuga di gas. La squadra dei vigili del fuoco sta effettuando delle verifiche strumentali nelle abitazioni per scongiurare il pericolo di formazione di miscele potenzialmente esplosive.

I negozi di via Veneto sono stati chiusi in via precauzionale.

Tutte le notizie di Pontedera