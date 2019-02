Pelletteria e moda, formazione con Palazzo Pucci Fashion Academy

Dieci modellisti e quarantotto addetti al banco e macchinisti per la produzione di borse e piccola pelletteria. Sono alcuni dei profili del settore moda e accessori che saranno formati tra febbraio e dicembre 2019 da Palazzo Pucci Fashion Academy, scuola di formazione di Firenze, in collaborazione con Randstad Italia, società appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane, che hanno deciso di unire le forze per supportare le esigenze del distretto toscano, culla di artigianalità ed esperienza, dove cresce la richiesta di manodopera specializzata e la necessità di formare nuovi addetti.

“Ci consideriamo la prima bottega artigiana del futuro. Non a caso la nostra scuola è nata un anno fa a Firenze proprio per creare un ponte tra scuola e impresa valorizzando l’artigianato locale. Qui si imparano le conoscenze secolari proprie del capoluogo fiorentino, della sua provincia e della regione Toscana, per formare una nuova generazione di artigiani che portino nel mondo un bagaglio di esperienze specifiche” sottolinea Laura Chini, direttrice della scuola e co-owner con Gianni Stanzani di PALAZZO PUCCI EVENTS&ACADEMY, una realtà costituita a Firenze insieme a Fondazione Spazio Reale per l'organizzazione e la gestione di eventi in due importanti location della città, Palazzo Pucci e Spazio Reale.

“All’interno del sistema moda, la filiera delle pelli e del cuoio riveste un ruolo di fondamentale importanza nel territorio toscano in termini di fatturato e di addetti” afferma Andrea Muzzi, Area Manager di Randstad. “Le profonde trasformazioni organizzative introdotte delle imprese più dinamiche hanno accresciuto l’esigenza di formazione professionale e la richiesta di profili specializzata, che è molto più elevata dell’offerta territoriale di candidati con competenze adeguate. La collaborazione con Palazzo Pucci Fashion Academy, con cui condividiamo la grande attenzione a una formazione di qualità, soprattutto per i più giovani, si pone l’obiettivo di realizzare un distretto formativo che aiuti i candidati a sviluppare le competenze richieste dal mercato del lavoro e le imprese a trovare le risorse di cui hanno bisogno”.

I corsi e il master, completamente gratuiti, si svolgeranno nelle due sedi di Palazzo Pucci Events&Academy, Palazzo Pucci, in centro a due passi dal Duomo, e Spazio Reale a Firenze Nord. I corsi avranno una durata di 240 ore mentre il master per modellista borse avrà una durata di 400 ore. Il primo percorso, un corso di modelleria, partirà il prossimo 11 febbraio a Palazzo Pucci per concludersi il 6 maggio.

