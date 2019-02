Rassegna di danza Uisp a Castelfiorentino: 150 ballerini presenti

Oltre 300 persone hanno assistito alla quarta edizione della rassegna di Danza promossa dalla Uisp “Uisp Danza Toscana Castelfiorentino”.

L'evento, che da quattro anni si ripropone di promuovere la danza in tutte le sue espressioni di arte, spettacolo e bellezza, sta conoscendo una crescita costante sia di pubblico (raddoppiato rispetto all'anno scorso), che di partecipanti, suscitando un interesse sempre maggiore tra gli appassionati della disciplina e non solo.

In questa edizione sono stati complessivamente circa 150 i ballerini che si sono esibiti, di tutte le categorie, dai più piccoli agli adulti, con 25 esibizioni e 9 scuole provenienti da Empoli, Firenze, Certaldo, Cecina, Montelupo Fiorentino, Montemurlo e addirittura una da Bologna, a dimostrazione di come questa rassegna si stia facendo conoscere anche fuori dai confini regionali.

L'evento, organizzato dalla responsabile grandi manifestazioni del comitato Lara Ciampelli, si avvale, per il secondo anno, della direzione artistica di Palmyra Piscopo.

Prima delle esibizioni si è tenuto anche uno stage di danza, a cui hanno preso parte 23 ballerini, tenuto da Giovanni Puzzo.

In palio una serie di riconoscimenti per i partecipanti alla rassegna, tra cui due borse di studio assegnate dai maestri Giovanni Puzzo (per Dance Open Riccione) e Sabrina Radicchi (per Sardinia Dance in Sardegna).

Eventi come questo non solo si ripropongono di promuovere valori come sport, salute e sani stili di vita, ma anche l'arte e la bellezza attraverso una magica disciplina come la danza, nella suggestiva e affascinante cornice del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Fonte: Ufficio stampa

