Europa in Toscana, Corina Crețu e Enrico Rossi a Lucca

Domani, venerdì 8 febbraio, il tour #EuropaInToscana arriva in provincia di Lucca. Ospite d'eccezione di questa quinta tappa sarà Corina Crețu, Commissario europeo per la politica regionale.

«La presenza della commissaria Crețu – ha dichiarato Rossi – rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che abbiamo svolto in questi anni sull'utilizzo dei finanziamenti europei e sottolinea l'attenzione che la Commissione ha sempre avuto per la nostra Regione».

Il tour di Crețu e Rossi inizierà alle 14.00 con la visita ad alcuni progetti realizzati grazie alle risorse del Programma operativo regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale. Il primo appuntamento sarà alla Ex Manifattura Tabacchi (via della Cittadella) dove sono in corso importanti lavori di restauro, per proseguire poi all'Ex-Cavallerizza (piazzale Verdi), oggi uno dei centri di accoglienza turistica della città, e al Teatro del Giglio, dove sono stati effettuati interventi di adeguamento alle strutture e agli impianti.

Il viaggio in provincia di Lucca proseguirà poi a Capannori con la visita, alle 15.30, all'azienda Futura Spa (Fabio Perini Group), che ha beneficiato di finanziamenti europei per la realizzazione di due importanti progetti di innovazione nelle tecnologie cartarie ("Slat Cat" e "Iride").

Ultimo appuntamento alle 16.30 quando Corina Crețu e Enrico Rossi incontreranno la stampa presso l'Hotel San Marco di Lucca, struttura che proprio con i fondi europei ha avviato un progetto di efficientamento energetico.

Sul sito della Regione Toscana è stata predisposta una pagina, www.regione.toscana.it/tour-europa-toscana, che raccoglie tutte le schede dei progetti finanziati.

Fonte: Regione Toscana

