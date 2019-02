Parte da Empoli il ciclo di presentazioni del romanzo 'Non voltarti' di Rosina Quaranta

Parte da Empoli il ciclo di presentazioni del romanzo “Non voltarti”, esordio letterario di Rosina Quaranta.

Il prossimo 15 febbraio, nell’ambito della Rassegna “Empoli che scrive”, verrà presentato presso la Biblioteca comunale della cittadina toscana, il romanzo “Non voltarti” di Rosina Quaranta, docente di Lettere presso il Liceo Classico Virgilio.

Ispirato a una storia vera, “Non voltarti" affronta il tema delle conseguenze di un abuso infantile sulla vita di una giovane donna e del complesso e tormentato percorso di recupero.

Il confronto con gli studenti fa affiorare ricordi per troppo tempo accantonati e disagi adolescenziali mai superati. Il tempo sembra sospendersi, mescolarsi tra la vita della professoressa e quella dei suoi allievi, le età si confondono nella ricerca affannosa di una direzione.

La raffinata struttura narrativa, articolata su diversi piani temporali che si intersecano, lo stile sincopato e la grande capacità dell’autrice di trasmettere realisticamente il linguaggio dei giovani studenti, fanno di “Non voltarti” un romanzo di straordinaria forza e, purtroppo, sempre di grande attualità.

La piaga degli abusi sui minori è spesso sottostimata e la scelta coraggiosa di farne il tema centrale di un’opera letteraria può contribuire ad aumentare la consapevolezza del problema anche tra i giovani e gli studenti.

L’appuntamento è per venerdì 15 febbraio alle ore 18, nella Biblioteca Comunale “Renato Fucini” di Empoli.

Il giorno successivo, domenica 16 febbraio alle ore 19,00, “Non voltarti” sarà presentato in Abruzzo presso la libreria “La cura” di Roseto degli Abruzzi.

Rosina Quaranta è nata ad Atri, in Abruzzo, nel 1981. Ha conseguito la laurea in Lettere e il Dottorato Internazionale in Italianistica presso l’Università degli Studi di Firenze. Attualmente è docente di italiano e latino presso il Liceo “Virgilio” di Empoli (FI).

Questo romanzo, in concorso alla 42esima Edizione (anno 2017) del Premio Casentino, si è aggiudicato il secondo posto (Sezione Narrativa Inediti).

Fonte: Ufficio Stampa

