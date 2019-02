'Shh! We have a plan', bambini e lingua inglese si incontrano a teatro

Domenica 10 febbraio ore 17 (unica replica) per Domenica a Teatro debutta Shh! We have a plan, la nuova produzione infanzia della Fondazione Sipario Toscana onlus, presentata in forma di studio alla prima edizione de La Città dei bambini a fine settembre. Uno spettacolo di avvicinamento all’inglese attraverso il teatro, il gioco e la musica, regia e adattamento Denise Rinehart, con Daniela Scarpari, Denise Rinehart, Ellie Young. Tre amici provenienti da uno spazio strano e futurista arrivano in un nuovo mondo in cerca di un'avventura. Scoprono una foresta magnifica intorno a loro, e d’improvviso che cosa vedono? Un meraviglioso uccellino su un albero! Rimangono affascinati dalla bellissima creatura e diventano ossessionati dal desiderio di acchiapparla. Una performance avventurosa e poetica che fonde musica e narrazione creativa assicurando un'introduzione dinamica alla lingua inglese, ma anche all'immaginazione e alla curiosità. Shh! We have a plan è un'esperienza teatrale divertente, quasi clownesca, altamente visiva incentrata sulle meraviglie della natura e sull'importanza del rispetto del nostro ambiente. Lo spettacolo è stato creato in inglese, utilizzando l’omonimo libro illustrato di Chris Haughton. Dopo averlo visto, bambini e adulti rimarranno con interrogativi fondamentali, sul modo in cui trattare la natura con gentilezza e rispetto, o se veramente valga la pena ottenere quello che vogliamo ad ogni costo. Le attrici Denise Rinehart (americana, formazione teatrale con Jaques Lecoq) e Daniela Scarpari ( attrice e autrice brasiliana, in Italia collabora con diverse realtà) conducono un'avventura fisica e ritmica per incontrare l’inglese, accompagnate dal vivo da Ellie Young al violoncello elettrico. La loro avventura tocca temi importanti per i bambini quali il rispetto della natura, il viaggio e turismo ecologico, il lavoro di cooperazione per superare le avversità. Quella di Shh! We have a plan è una dimensione performativa, in un contesto vivo e spontaneo in cui gli spettatori sono costantemente coinvolti nell'azione e incoraggiati a partecipare. La performance è stata creata appositamente per un pubblico di età compresa tra 3 e 8 anni.

SHH! WE HAVE A PLAN regia e adattamento Denise Rinehart con Denise Rinehart, Daniela Scarpari, Ellie Young luci Maurizio Coroni musiche originali eseguite dal vivo Ellie Young scene Cristian Biasci realizzazione scene Luigi Di Giorno collaborazione alla realizzazione scene Claudia Castriotta costumi Rosanna Monti sarta Patrizia Bosi

La Città del Teatro - Via Tosco Romagnola 656 Cascina Pisa Biglietti adulto 7,50 euro, bambino 6 euro, ridotto adulto 6,50 euro Prevendite punti vendita Box Office , online www.ticketone.it e presso gli uffici da lunedì a venerdì 10.30 – 12.30, mercoledì e venerdì anche 16-19 Info tel 3358212494 biglietteria@lacittadelteatro.it www.lacittadelteatro.it

Fonte: Fondazione Sipario Toscana/La Città del Teatro e della Cultura

Tutte le notizie di Cascina