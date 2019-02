'Careggi in Musica', violoncello e chitarra con il duo Musizieren

Domenica 10 febbraio, alle ore 10.30, protagonista della stagione “Careggi in Musica” sarà il duo Musizieren, formato dalle musiciste toscane Alice Gabbiani al violoncello e Silvia Tosi alla chitarra.

Il concerto, a cura di A.Gi.Mus. Firenze, si terrà nell’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Firenze, ingresso libero). Il programma prevede musiche di Villa-Lobos, Bach, Granados, De Falla, Albeniz, Piazzolla.

Il Duo Musizieren nasce nel 2009. Il nome è mutuato dal verbo tedesco musizieren - letteralmente “far musica”. Negli intenti del Duo “musizieren” richiama l'ideale del “far musica assieme” quale ricerca di una dimensione culturale e sociale di condivisione sopratutto dei linguaggi del Novecento storico e della contemporaneità. Infatti il Duo da sempre ricerca la collaborazione diretta con i compositori stimolandone produzioni originali.

Il Duo Musizieren ha eseguito prime assolute di Federico Biscione, Andrea Portera, Francesco Oliveto che hanno composto appositamente per l'ensemble. Tra le prime italiane, da segnalare quella di un brano di Dusan Bogdanovic. La formazione si è esibita in concerto per le maggiori istituzioni concertistiche in Toscana e nel resto d’Italia.

“Careggi in Musica” è una stagione di musica in ospedale aperta sia ai degenti che al pubblico esterno ed è realizzata grazie al contributo di Mibac, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, Banca CR Firenze.

Alice Gabbiani - Violoncello si diploma brillantemente con il M° Rocco Filippini presso il Conservatorio di Musica “G.Verdi” di Milano e nel 2007 consegue con lode il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali - Violoncello presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida del M° Andrea Nannoni. Come solista e in ensemble si perfeziona, tra gli altri, con i Maestri: Rocco Filippini, Enrico Dindo, Luca Fiorentini, Andrea Nannoni, Anatole Liebermann, Enrico Bronzi, col Trio di Milano, con Pier Narciso Masi, Piero Farulli, Milan Skampa e Hatto Bayerle. Da sempre svolge un’intensa attività cameristica: nel 1995 fonda il Quartetto Klimt (con pianoforte) col quale ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di Musica da camera “G. Zinetti” di Sanguinetto (Varese) e dall’ottobre 2003 fa parte dell’Ensemble Nuovo Contrappunto diretto da Mario Ancillotti. Ha inoltre fatto parte del Quartetto Toscano.

Ha collaborato con varie orchestre tra cui l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Camerata Strumentale Città di Prato, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma e l'Orchestra Simphonyca Toscanini diretta da Lorin Mazel. Svolge un’intensa attività didattica presso la la Scuola di Musica “G. Verdi” di Prato , la Scuola di Musica di Fiesole e il Liceo musicale "G. Rodari" di Prato.

Silvia Tosi - Chitarra si diploma con il massimo dei voti e la lode con il M° Alfonso Borghese presso il Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze e nel 2007 consegue con lode il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali - Chitarra. Si perfeziona all’interno dei Corsi Speciali della Scuola di Musica di Fiesole con lo stesso Alfonso Borghese e con il M° Oscar Ghiglia presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Segue inoltre corsi e seminari dei Maestri: Alvaro Company, Betho Davezac, Claudio Marcotulli, Léo Brouwer, Eduardo Fernandez e Pavel Steidl.

Svolge attività concertistica inizialmente come solista ed ottiene riconoscimenti in numerosi concorsi, tra i quali il primo premio al XIV Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Città di Cento”, al XII Concorso Nazionale della Società Umanitaria di Milano, al IV Concorso Nazionale per Giovani Musicisti “Città di Massa”, al IV Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale “Riviera Etrusca”. Nel 2002 ottiene la borsa di studio per i Corsi Speciali della Scuola di Musica di Fiesole e nel 2004 vince la borsa di studio della Fondazione Federico Del Vecchio di Firenze. È laureata con lode in Storia della Musica presso l’Università di Siena ed è autrice del libro Franco Ferrara. Una vita nella musica pubblicato nel 2005 dalla casa editrice “Le Lettere” di Firenze. È insegnante di Storia della Musica e Chitarra presso il Liceo Musicale “E. S. Piccolomini” di Siena.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze