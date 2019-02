Patrocinio e difesa del Comune, avviso di elenco avvocati

Il Comune di Montemurlo informa che sul sito internet istituzionale (www.comune.montemurlo.po.it) è stato pubblicato l'avviso per l’istituzione di un elenco di avvocati di fiducia per il conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell’ente. I professionisti interessati potranno far pervenire apposita domanda secondo lo schema allegato all'avviso. L'albo sarà strutturato in varie sezioni: il contenzioso-amministrativo per l'assistenza e patrocinio presso le magistrature amministrative (Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato); il contenzioso civile (magistrature civile e corte di appello e cassazione civile); contenzioso lavoristico (Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile); contenzioso penale ( Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione Penale); giovani avvocati per le controversie dinnanzi al Giudice di Pace di valore superiore a 1.100 euro. Il professionista potrà richiedere l'iscrizione fino a due sezioni dell’elenco in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Montemurlo. La domanda di iscrizione all’Albo deve essere inviata al protocollo generale del Comune di Montemurlo (via Montalese, 472-474 ) oppure via pec all’indirizzo “comune.montemurlo@postacert.toscana.it” . L'avviso completo è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

