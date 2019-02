Inizia il Tesseramento per il 2019 per la nostra Associazione Autismo Toscana. La quota associativa individuale anche per l'anno 2019 è di € 30,00. La quota associativa per le associazioni affiliate per l'anno 2019 è di 100,00 € Associati ad Autismo Toscana, vieni con noi, insieme sarà più facile!

Fonte: Associazione Autismo Toscana

