Congedo per il Tenente Marcello Cardiello, il saluto degli ufficiali

Stamattina presso il Comando Provinciale di Siena, alla presenza degli ufficiali della sede, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siena, Colonnello Stefano Di Pace, ha salutato il Tenente Marcello Cardiello che, dopo molti anni di servizio svolti in Toscana e raggiunti i limiti di età, è andato in congedo. Conosciutissimo nella città di Siena e stimato da tutti per il grande lavoro svolto negli anni, Cardiello ha saputo raccogliere nel tempo l’apprezzamento di chi ha avuto modo di incontrarlo per la propria professionalità e la propria umanità, nelle migliori tradizioni dell’Arma. Aveva iniziato la propria esperienza dal 1985 al 1987 come capo equipaggio Radiomobile presso il Norm di Cecina. Era stato poi nominato Comandante della Stazione di Riparbella in Provincia di Pisa. Dal 1990 al 1993 è stato Comandante della Stazione di Siena Principale per passare poi con lo stesso incarico alla Stazione di Siena Centro dal 1993 al 2013, per ben 20 anni. Dal 2013 al 2017 ha comandato la Stazione di Poggibonsi. Dal 2017 al 2019 è rientrato nella città di Siena dove ha militato nel locale Nucleo Investigativo che, divenuto ufficiale, comanderà in sede vacante dal febbraio 2018 sino alla data odierna. Il Comandante Provinciale gli ha espresso sentimenti di gratitudine ed espressioni di apprezzamento per il lavoro svolto.

