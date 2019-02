Circa 100 giornalisti da tutto il mondo e 15 relatori internazionali si troveranno a San Miniato per lanciare l'appello ai grandi del Mondo: senza le foreste, la vita sulla Terra è a rischio. Da giovedì 7 a sabato 9 marzo all'auditorium Crédit Agricole di piazza Bonaparte a San Miniato su terrà il 15esimo Forum internazionale Greenaccord dedicato al giornalismo ambientale. La presentazione si è svolta oggi nel complesso dell'Hotel Miravalle di San Miniato alla presenza del presidente Greenaccord Alfonso Cauteruccio e del coordinatore Fabrizio Mandorlini. L'evento nasce in collaborazione con Regione Toscana e San Miniato Promozione.

Perché proprio a San Miniato? "La nostra terra - spiega Mandorlini - è un esempio di buongoverno del territorio e di realtà industriali, la Valdegola dove nasce il tartufo coesiste con la zona industriale. L'ultima edizione della Mostra Mercato del tartufo bianco è stata ecosostenibile, inoltre ci sono state altre iniziative come le giornate della salvaguardia del creato legata alla diocesi di San Miniato".

All'evento sono stati invitati il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Le sessioni di lavori sono state ritenute valide dall'Ordine dei Giornalisti per la formazione professionale: le tre giornate, alle quali è necessario iscriversi tramite piattaforma Sigef, varranno 21 crediti formativi.

Greenaccord International Award

Al Forum è annesso il conferimento del Premio giornalistico “Greenaccord International Award” che sarà attribuito quest’anno alla testata africana TVC News (Nigeria), segnalata dalla rete di giornalisti di Greenaccord, che si è distinta nella comunicazione ambientale. Lo scorso anno il Premio è stato assegnato al The Guardian come migliore testata europea per l’attenzione prestata alle tematiche ambientali e ritirato dal responsabile Ambiente John Watts.

Il Forum avrà il patrocinio dell’Unesco, dei Ministeri dell’Ambiente e degli Affari Esteri, dei Carabinieri Forestali, della FNSI, dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Associazione Giornalisti Scuola Rai di Perugia, della Fondazione Bioarchitettura, della Coldiretti e di VoleRai, tra gli altri.

Qui il programma completo

Tutte le notizie di San Miniato