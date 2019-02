Furti con la tecnica dell'abbraccio, arrestata 25enne

I Carabinieri della Stazione di Rufina hanno denunciato una 25enne di nazionalità rumena, residente in provincia di Bologna, perché responsabile di due furti con destrezza ai danni di altrettanti anziani rufinesi.

I furti sono avvenuti tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre del 2018. La donna utilizzava diversi stratagemmi per avvicinare in strada le proprie vittime: in un primo caso, sfruttando anche la sua avvenenza, aveva letteralmente abbracciato un 78enne che, pur divincolandosi prontamente, non era riuscito ad evitare che gli venisse sfilata una catenina d’oro, del cui ammanco si è accorto solo in un secondo momento, quando la donna si era ormai allontanata. Nell’altro, invece, dopo aver fermato una 79enne con la scusa di chiedere un’indicazione stradale, l’aveva ringraziata con un reiterato abbraccio, anche in questo caso sottraendole con maestria un girocollo in oro.

Le indagini sui due episodi, partite con l’acquisizione di alcuni frames di sistemi di videosorveglianza di esercizi commerciali del centro della provincia fiorentina, dove si è verificato il secondo episodio, hanno consentito di risalire all’auto usata dalla donna, risultata peraltro collegata ad episodi simili avvenuti anche in altre zone della Toscana: una volta identificata, la donna è stata poi riconosciuta da entrambe le vittime. Per lei è scattata così la denuncia per furto con destrezza alla Procura di Firenze, con conseguente emissione di un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica di Firenze eseguita ieri dai Carabinieri della Stazione di Bazzano (BO): tale attività ha consentito di rinvenire nella disponibilità della donna e del suo convivente, un connazionale 31enne, numerosi monili in oro, orologi da polso e denaro contante, posti in sequestro poiché la coppia non ha saputo giustificarne il possesso: entrambi sono stati pertanto denunciati, stavolta alla Procura della Repubblica di Bologna, per ricettazione in concorso.

