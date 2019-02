Spaccio di droga, arrestato 21enne a Pisa

Nel corso della notte carabinieri del Norm di Pisa hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un gambiano di 21 anni, sorpreso in via Consoli del Mare mentre cedeva a due giovani studenti fuori sede, identificati e segnalati alla competente Prefettura, rispettivamente un grammo e mezzo di marijuana e un grammo e mezzo di hashish. L’arrestato, trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, verrà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna. L'arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio predisposto dalla Compagnia di Pisa, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, unitamente a personale delle Stazioni di Pisa, Pisa Porta a Mare, Marina di Pisa e Tirrenia, coadiuvati da personale del Battaglione Carabinieri “Toscana” di Firenze e da un’unità cinofila antidroga del Nucleo di San Rossore.

Nel corso dello stesso servizio, sono stati denunciati:

* un italiano venticinquenne, sorpreso in Largo del Parlascio, alla guida della propria moto in stato di ebbrezza alcolica;

* una nigeriana di ventidue anni, sorpresa nel tentativo di appropriarsi di capi di abbigliamento all’interno di un’attività commerciale del centro;

* due stranieri, controllati in centro, per inosservanza del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Pisa;

* un brasiliano investito in Via Aurelia Sud da un’autovettura poi datasi alla fuga, per non aver ottemperato nei termini imposti ad un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Questura di Lucca. Lo stesso è stato soccorso e trasportato presso l’Ospedale di Cisanello e dimesso con dieci giorni di prognosi, mentre sono in corso gli accertamenti finalizzati a stabilire la dinamica del sinistro e identificare il conducente.

Tutte le notizie di Pisa