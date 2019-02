Teatro, laboratori e tirocini per motivare i disoccupati

Cercare lavoro è un’attività che richiede motivazione e concentrazione. E un aiuto in tal senso vuole giungere dalla seconda edizione del progetto “Dai Impulso al tuo futuro”, una vera e propria “spinta” che punta a rimettere in moto giovani disoccupati e inoccupati attraverso il teatro, laboratori di problem solving e design thinking e tirocini retribuiti di due mesi. Fino al 22 febbraio, i giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nella città metropolitana di Firenze potranno partecipare al bando promosso da Fondazione CR Firenze in collaborazione con Euroteam Progetti, Vivaio per l’Intraprendenza, l’impresa sociale tedesca Projektfabrik e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per reinserirsi nel mondo del lavoro, valorizzare le proprie competenze e scoprire le proprie aspirazioni professionali.

L’iniziativa parte con un laboratorio teatrale, di intraprendenza e job coaching, nella convinzione che sia proprio l’espressività corporea il primo biglietto da visita di chi cerca un lavoro. Attraverso improvvisazione, corpo, voce e linguaggio, i partecipanti assistiti da attori e pedagoghi teatrali sperimenteranno un nuovo modo di rapportarsi con sé stessi e con gli altri per potenziare la propria autostima. Questa fase durerà cinque settimane e terminerà con la messa in scena di uno spettacolo teatrale allo Spazio Alfieri di Firenze, martedì 2 aprile e un piano di azione individuale per il perseguimento del proprio obiettivo professionale. Seguiranno quattro settimane di laboratorio di problem solving e design thinking per la soluzione di casi di impresa (prototipi, progetti di marketing, sviluppo di prodotti) proposti dalle aziende coinvolte. Fra maggio e luglio saranno attivati due mesi di tirocinio extracurricolare retribuito in una realtà economica del territorio.

Tutti i partecipanti al precedente bando hanno dichiarato che Impulso ha determinato un rafforzamento dell’autostima, un recupero e riconoscimento di capacità e competenze, una uscita dallo stallo, uno stimolo concreto all’intraprendenza. Mario aveva perso da poco il lavoro quando ha iniziato Impulso e ora, ha dichiarato lui stesso, “va alla grande!”. E’ professore in due scuole (una media ed una superiore) e sta collaborando con un ente di formazione professionale per ragazzi e adulti. Davide, un Master di 1° Livello Multimedia and Content Design ma disoccupato e ovviamente insoddisfatto, era alla ricerca di una nuova strada. Ora, grazie a Impulso, la sua vita è cambiata dopo aver svolto due mesi di tirocinio nell’area segreteria presso Oxfam ed aver fatto altri quattro mesi nel settore IT Officer dove ha un contratto in corso. Elisabetta, videomaker, grazie al tirocinio presso la cooperativa C.A.T. è riuscita entrare in contatto con tantissime realtà del mondo della cooperazione sul territorio ed ha avuto l’opportunità di avviare diverse collaborazioni per la produzione di video. Un altro dei partecipanti ha avviato un’attività in proprio in una associazione sportiva e altri due stanno elaborando insieme un progetto imprenditoriale. Ancora fra i risultati del precedente bando, tredici imprese hanno proposto a 14 ragazzi di proseguire il loro lavoro con varie forme contrattuali che vanno dalla collaborazione professionale al prolungamento del tirocinio; due giovani hanno trovato un'occupazione prima ancora della conclusione del percorso.

“Siamo lieti di poter dare avvio a una nuova edizione di questo progetto – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – perché l’occupazione giovanile ha un ruolo molto importante dei programmi della Fondazione. Offriamo infatti una occasione preziosa per mettersi in gioco e progettare il proprio ingresso nel mercato del lavoro”.

“Il progetto integra due modelli di intervento ‘l’arte come principio formativo’ e ‘l’allenamento all’intraprendenza’ - spiega Laura Ventura referente di Euroteam Progetti e Vivaio per l’Intraprendenza -. Il laboratorio teatrale è infatti il forte innesco, l’impulso che permette alle persone di sperimentare, con stupore e nuove energie, la consapevolezza delle proprie potenzialità e di indirizzarle verso un piano di azione professionale”.

I partecipanti, disoccupati o inoccupati, interessati dovranno essere iscritti a un Centro per l’impiego. Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.fondazionecrfirenze.it

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio Stampa

