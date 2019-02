Tramvia, maxischermo per l'inaugurazione e due settimane di servizio gratuito

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto il punto sull'inaugurazione della nuova linea della tramvia T2 prevista per domani, lunedì 10 febbraio.

"Alle 12 c’è la cerimonia ufficiale all’aeroporto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: per motivi di sicurezza l’evento è al chiuso con le autorità e gli operatori della tramvia. All’esterno però ci sarà un maxischermo per poter seguire la cerimonia e dove il presidente passerà a fine evento per un saluto prima di salire sul tram. Per chi volesse partecipare ci saranno anche delle navette gratuite dal parcheggio scambiatore di viale Guidoni (ingresso viale XI Agosto)", afferma spiegando la cerimonia.

In seguito l'attivazione: "Alle 14.30 iniziano i primi viaggi della tramvia. I tram saranno pronti lungo la linea, dalle stazioni di Piazza dell’Unità, Ponte all’Asse, Buonsignori Liceo Da Vinci, San Donato Università, Novoli Regione Toscana, Novoli Torre Degli Agli, Aeroporto. Vi ricordo che la T2 sarà gratuita per due settimane e che dopo il biglietto costerà come per la T1 €1.50. Domenica 24 febbraio dalle 10 in poi grande festa della tramvia a Novoli: tutti i fiorentini sono invitati".

