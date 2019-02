Mozione Giachetti-Ascani alle primarie PD, la lista dei candidati pisani

“Una lista di candidati che rappresenta territorialmente l’intera provincia, ma che soprattutto è composta da uomini e donne che fanno della passione per la Politica il loro tratto distintivo”.

Con queste parole Nicola Panattoni presenta la lista di candidati che appoggia la candidatura di Roberto Giachetti ed Anna Ascani alle primarie del Partito Democratico, che si terranno il prossimo 3 Marzo in tutta Italia.

La composizione della lista

1) Nicola Panattoni, Ingegnere, San Giuliano Terme

2) Francesca (Michela) Morganti, Insegnante in pensione, Cascina

3) Michele Passarelli Lio, Consulente Aziendale, Pisa

4) Chiara Chiocchini, Farmacista, Consigliere Comunale di Ponsacco

5) Piero Ginesi, Bancario in pensione, Volterra

6) Velia Balestri, Assistente Sociale in pensione, Casciana Terme

7) Giulio Nardinelli, Consulente e Manager di progetto, Assessore allo Sviluppo Economico a Castelfranco

8) Patrizia Taddei, Casalinga, di Montopoli

"Il programma di Giachetti", aggiunge Michela Morgani numero 2 della lista," non è condizionato da passate ideologie, rilancia scelte fondamentali sul mondo del lavoro, dell'istruzione, dell'ambiente, delle professioni e più in generale della globalizzazione che oggi sono le vere sfide di cambiamento per un PD interprete di una sinistra moderna".

"Alle primarie del 3 Marzo", conclude Panattoni," la scelta è tra tornare indietro con la restaurazione incarnata da vecchi dirigenti buoni per tutte le stagioni o andare avanti come proponiamo noi con Giachetti e Ascani. Siamo certi che il popolo del PD avrà le idee chiare ed appoggerà la nostra scelta".

Fonte: Ufficio stampa

