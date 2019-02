Analisi ok, acqua nuovamente potabile nella frazione di Bedizzano

A seguito della nota con cui l’azienda Usl Toscana Nord Ovest ha comunicato in data odierna le risultanze delle analisi del campione prelevato lo scorso 11 febbraio, il sindaco Francesco De Pasquale ha revocato l’ordinanza 66/19 che vietava l’utilizzo alimentare dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per i residenti della frazione di Bedizzano. Le analisi hanno mostrato che è stata ristabilita la potabilità dell'acqua e dunque gli abitanti del paese possono tornare a fruirne come di consueto.

Fonte: Comune di Carrara Ufficio stampa

