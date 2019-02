Celebrato il bicentenario della presenza diplomatica americana a Firenze

Consiglio regionale, associazione Toscana-Usa e Consolato generale Usa di Firenze, insieme per celebrare il bicentenario della presenza diplomatica americana nella città del giglio, con il convegno a palazzo Bastogi, che oggi – venerdì 15 febbraio – ha riunito rappresentanti delle istituzioni e dell’economia.

“Toscana-Usa, Usa-Toscana: investire per crescere”, non solo il titolo di un convegno ma anche un vademecum da seguire per il futuro. “I rapporti tra la nostra regione e gli Stati Uniti sono sempre stati importanti, sia dal punto di vista politico, basti pensare all’anelito alla libertà e al diritto alla felicità, inserito nella Costituzione americana e ‘ispirato’, sembra, da Filippo Mazzei (1730-1816) – ha esordito il presidente dell’Assemblea Toscana Eugenio Giani – un toscano di Poggio a Caiano che iniziò ventenne la sua carriera di giramondo come medico a Livorno e Smirne, a Londra come commerciante, in familiarità con il granduca Leopoldo di Toscana, amico di Benjamin Franklin e da lui lanciato nell’avventura americana, la più straordinaria della sua vita”.

“Ringrazio il Console generale degli Stati Uniti a Firenze, Benjamin Wohlauer, per farci vivere questo momento di ricorrenza – ha continuato Giani – in una sala che ha un significato simbolico: la sala delle Feste di palazzo Bastogi, il finanziere e imprenditore Pietro che fu tra i primi deputati del Regno d’Italia, Ministro delle Finanze con Cavour e con Ricasoli. Ed è proprio da questa sala simbolo che vogliamo continuare il nostro legame e la nostra amicizia con gli Stati Uniti, che mai hanno dimenticato la Toscana”, ha sottolineato Giani, ricordando “il Cimitero dei Falciani e il sacrificio di quei giovani che settantacinque anni fa difesero con la vita il nostro paese dal nazifascismo, in nome della libertà e della democrazia”.

“Grazie di cuore agli Stati Uniti d’America”, ha concluso il presidente, lasciando spazio ai saluti di Maurizio Mancianti e Andrea Davis, co-presidenti dell’Associazione Toscana-Usa; Laura Lega, prefetto di Firenze; Cristina Giachi, vicesindaco del Comune di Firenze; Luigi Salvadori, presidente Confindustria Firenze; Alessio Marco Ranaldo, presidente Confindustria Toscana; Leonardo Bassilichi, presidente Camera di Commercio Firenze - vicepresidente Unioncamere Nazionale. Un coro di voci per dire che non siamo soli, che la saldatura dei rapporti tra i due paesi è un dato prezioso, fondato su un sistema di valori che ha una sua tensione verso il futuro. “Non esiste amicizia più stretta di quella tra Toscana e Stati Uniti – ha sottolineato nella sua relazione Benjamin Wohlauer – un rapporto saldo con al centro l’economia, e non c’è mai stato momento migliore di questo per investimenti strategici negli Stati Uniti”.

Un invito, rivolto alla Toscana, e accolto con favore sia da Antonella Mansi, vicepresidente nazionale Confindustria e presidente del Centro Moda di Firenze e daFilippo Giabbani, responsabile Invest in Tuscany, sia dai partecipanti alla tavola rotonda – moderata da Francesco Carrassi, direttore de La Nazione Firenze – che ha visto la partecipazione di Lucia Aleotti, CdA Menarini; Piero Corsa, direttore generale amministrativo Menarini; Elisabetta Fabri, presidente Starhotels; Sandro Sartor, amministratore delegato Ruffino; Eugenio Alphandery, presidente Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella; Massimo Ferrati, presidente K-Array e Luca Lastrucci, co-founder e Ceo Powersoft.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

