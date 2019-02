L’astronomia al centro di un ciclo di incontri al Museo di Storia naturale del Mediterraneo

Sabato 16 Febbraio, alle ore 17, al Museo di Storia naturale del Mediterraneo, prenderà il via un ciclo di incontri dedicati all’astronomia tenuti da esperti dell’Associazione Livornese Scienze Astronomiche ALSA.

Gli appuntamenti, in programma fino al 6 aprile, sono strutturati in conferenze, lezioni al planetario, osservazioni al telescopio in esterno.

Nell’incontro del 16 febbraio si parlerà della conquista della Luna, mentre sabato 23 Febbraio, alle ore 16, è prevista un visita al Planetario del Museo con lezioni all’elioplanetografo.

Ingresso libero. Per informazioni: Segreteria del Museo, tel. 0586/266711-34

musmed@provincia.livorno.it, www.alsaweb.it

Per il ciclo "Astronomia tra Umanità e Scienza", domenica 17 febbraio, alle ore 16.30, nell’auditorium del Museo, conferenza della prof.ssa Antonella Carmignani, socio Sait, sul tema “La scienza nell’arte del Novecento”.

L’incontro, organizzato dalla SAIT (Società Astronomica Italiana – Sezione Toscana), tratterà il rapporto tra queste due nobili forme di pensiero umano, l’una tesa alla scoperta di nuove concezioni della realtà e l’altra all’espressione artistica, e quanto la rivoluzione scientifica possa influenzare l’arte moderna nella ricerca di nuovi linguaggi espressivi.

Per informazioni: cell. 3454113581, mail Sait.sezlivorno@gmail.com , sito www.alsaweb.it , oppure Segreteria del Museo tel: 0586/266711-34, mail musmed@provincia.livorno.it

Fonte: Ufficio Stampa Provincia di Livorno

