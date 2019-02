Informiamo i cittadini del Comune di Figline e Incisa Valdarno che, causa lavori sulla rete idrica, dalle ore 9:30 di martedì 19 febbraio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in Corso Vittorio Veneto (tratto da via Piave a via del Giglio) e via Gorizia. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo lavoro potrà creare loro.

