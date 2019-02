Villa del Vergigno, il progetto del Liceo Virgilio al salone 'Tourisma'

In occasione del Salone Archeologia e Turismo Culturale “TourismA”, a Palazzo dei Congressi – FIRENZE che si svolgerà nei giorni 22, 23 e 24 febbraio p.v., la Società Italiana per la protezione dei Beni culturali (SIPBC- ONLUS) Sezione regionale Toscana, presenterà, in collaborazione con due Istituti Superiori, i seguenti progetti:

* Con l’Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” di Empoli: “FIELD SCHOOL VILLA DEL VERGIGNO ARCHEOLOGICAL PROJECT" sugli scavi del sito archeologico nella villa romana nel Comune di Montelupo Fiorentino (Fi)

* Con l’Istituto G. Marconi – Tortona (Al) “BENI CULTURALI – CUORE DELL’UMANITÁ.

Uno degli obiettivi della SIPBC- ONLUS è quello della diffusione dei valori relativi alla difesa e conservazione del patrimonio artistico-culturale, quale testimonianza del passato da trasmettere alle nuove generazioni.

Per quanto riguarda la gioventù, nello specifico l’opera di sensibilizzazione viene svolta nelle scuole con incontri formativi con gli studenti.

Altri progetti riguardano sia momenti d’incontro con la popolazione, in cui queste tematiche vengono approfondite e discusse con conferenze, convegni, seminari di studio, sia attività di volontariato per dare un contributo tangibile alla protezione dei beni culturali in caso di emergenza.

Alla presentazione dei progetti in occasione di “TourismA 2019” saranno presenti oltre ai rappresentanti regionali e nazionali della Società, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Dott. Ernesto Pellechia, il Sindaco di Montelupo Fiorentino, Dott. Paolo Masetti, il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Toscana, Dott.ssa Giorgia Muratori, il Direttore Scientifico Sistema Museo Montelupo (Fi), Dott. Alessandro Mandolesi, e i rappresentanti delle due scuole che hanno redatto i progetti, il Prof. Alessandro Marinelli Dirigente Scolastico dell’Istituto "Virgilio" di Empoli (FI) e la Prof.ssa Daniela Franza Vice Preside Istituto G. Marconi - Tortona (AL).

Sono stati invitati i Referenti per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già alternanza scuola lavoro) e i Referenti per la promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali delle scuole Secondarie di Secondo Grado della Toscana.

Verrà realizzato un video di documentazione per la diffusione capillare dell’esperienza nelle sue parti più significative ed essenziali, che sarà reperibile nel sito istituzionale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Virgilio” di Empoli: http://www.virgilioempoli.gov.it/

L’appuntamento è per Venerdì 22 febbraio p.v. a Palazzo dei Congressi, sala 9 alle ore 09.00.

Fonte: Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino