Commissione d'inchiesta rifiuti, visita a Civitella Paganico e Piombino

La commissione d’inchiesta sulle discariche sotto sequestro e sul ciclo dei rifiuti in Toscana continua il suo programma di sopralluoghi.

Lunedì prossimo, 18 febbraio 2019, alle 10,30, sarà nel comune di Civitella Paganico (Gr) in visita alla società Civitella Paganico 2000 srl, che gestisce la discarica di Cannicci, dove è attivo un impianto per il recupero di biogas. Alle ore 14,30 sarà invece in visita a Rimateria spa nel comune di Piombino (Li), in un’area industriale che per decenni ha avuto a che fare con rifiuti speciali e pericolosi.

“La tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini ci spingono ad approfondire sempre di più le nostre valutazioni sulle varie tipologie di discarica – ha osservato il presidente della commissione Giacomo Giannarelli (M5S) – Abbiamo di fronte anche ipotesi di ampliamento all’interno di un sito di interesse nazionale, che impongono riflessioni sulle esigenze del sistema produttivo”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

