Empoli 'capitale' dei robot grazie agli studenti del Ferraris-Brunelleschi

L’Istituto d’istruzione superiore Ferraris-Brunelleschi di Empoli, dopo essersi aggiudicato il primo posto dei Campionati italiani e il settimo ai Mondiali della Robocup Academy 2018 a Montréal nel giugno dello scorso anno, è stato investito dalla rete RoboToscana in qualità di organizzatore delle prossime qualificazioni per la Robocup Academy 2019 per la Toscana. Le gare di qualificazione delle categoria Rescue Line Under14 e Under 19, aperte agli studenti degli Istituti superiori della regione, si terranno al Palazzo delle Esposizioni di Empoli ed è in questa occasione che saranno selezionate le squadre che parteciperanno alle finali nazionali e successivamente alla gara mondiale. I robot, costruiti e programmati interamente dai ragazzi sotto la supervisione dei docenti, dovranno svolgere una serie di percorsi con ostacoli e salvare dei “superstiti” svolgendo compiti pericolosi in ambienti complessi. Il tutto, ovviamente, in maniera completamente autonoma.

Una prima anticipazione delle sfide fra robot, che entusiasmano grandi e piccini, si è tenuta nella Galleria del Centro*Empoli sabato 16 febbraio dalle 10 alle 19. La presenza dei robot al Centro*Empoli è stata anche l’occasione per presentare, con una conferenza stampa che si è tenuta alle ore 12 in sala Soci Coop, la manifestazione territoriale della Robocup Academy 2019 che si terrà il 19, 20 e 21 febbraio. Alla conferenza stampa, moderata dal prof. Sarli Rodolfo, hanno partecipato la DS Mancini Daniela, l'Assessore Ponzo Pellegrini in rappresentanza dell'amministrazione comunale, Patrizia Biliotti portavoce della sezione soci Coop di Empoli, il sig. Fabrizio Fallani coordinatore territoriale della CNA.

Patrizia Biliotti della sezione soci Coop ha espresso la propria soddisfazione per l'evento del workshop presso la loro Sede in quanto l'attività rientra nell'ambito delle azioni che avvicinano il mondo della cooperativa alle realtà territoriali. La DS Mancini ha ringraziato l'intero staff di docenti dell'indirizzo informatico che si è prodigato per l'organizzazione dell'evento ed ha evidenziato che queste attività sono positive sia per l'Istituto che per le aziende del territorio come momento di raccordo fra il mondo scolastico e quello produttivo. L'assessore Ponzo ha sottolineato il fatto che l'esperienza rappresenta un'eccellenza e indicato che c'è ancora molto da lavorare sul collegamento fra le istituzioni scolastiche e le realtà produttive Fallani spera che questo gap venga colmato anche perché si prevede il rientro delle realtà produttive dai paesi dell'est al nostro e quindi occorre puntare sulla tecnologia e l'innovazione che vedranno questi studenti come attori di questo processo. Il prof. Sarli ha sottolineato come il successo di questa sperimentazione robotica è dovuta all'entusiasmo del gruppo docente che, seguendo uno degli obiettivi del proprio PTOF scolastico punta all'innovazione didattico-metodologica basata sul lavoro di gruppo ed all'approccio mirato al problem solving. Le cifre legate alle iscrizioni (140 quest'anno) che indicano un costante incremento iniziato già sei anni fa, dimostrano che la direzione soddisfa le richieste dei nostri potenziali studenti.

Il programma della manifestazione continuerà con i seguenti appuntamenti:

Martedì 19 febbraio, dalle 16:30 fino alle 18:30 si terranno dimostrazioni di robotica presso il Palazzo delle Esposizioni a cura degli studenti del Ferraris-Brunelleschi; ospiti d’eccezione gli alunni dell’Istituto Comprensivo Empoli Est - Scuola media Vanghetti di Empoli, partecipante alle finali Nazionali di Robotica 2018 a Trento nella categoria ON STAGE U14, che effettueranno una dimostrazione di “Robotica e teatro”

Mercoledì 20 febbraio, sempre al Palazzo delle Esposizioni, rappresenterà il momento clou della manifestazione con lo svolgimento delle gare di qualificazione e le premiazioni delle squadre vincitrici che parteciperanno alle finali Nazionali che quest’anno si svolgeranno a San Giovanni Valdarno (AR) e saranno organizzate dall’ISIS Valdarno.

Giovedì 21 laboratori di Coding e Robotica rivolti agli studenti delle scuole del primo ciclo dell’Empolese Valdelsa. L’ingresso agli eventi è gratuito per studenti, docenti, dirigenti e per tutti coloro vorranno assistere alle gare.

Il programma si concluderà Giovedi 28 con la partecipazione alla trasmissione “Tadà” presso RTV38 a Figline Valdarno.

Fonte: IIS Ferraris Brunelleschi - ufficio stampa

