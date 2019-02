Più di 800 esuberi, lavoratori Sirti di Calenzano in sciopero

Quattro ore di sciopero in orario 8.00 – 12.00 con assemblea dalle 9.00 alle 10.00 sono state proclamate per domani martedì 19 febbraio nel cantiere della Sirti di Calenzano a seguito dell'annuncio da parte dell'azienda di apertura di un'imminente procedura di licenziamento collettivo a livello nazionale.

Sirti, azienda storica e leader in Italia nel settore delle istallazioni, manutenzioni di reti telefoniche e ponti radio, a Calenzano conta oltre 60 dipendenti, ha comunicato giovedì scorso alle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm e al Coordinamento Rsu l'avvio delle procedure per esuberi d'organico, in tutto il territorio nazionale, di 883 tra operai e impiegati su 3692 addetti (quasi 1/4 della forza lavoro) con tagli massicci in quasi tutti i reparti.

Immediata la reazione sindacale con la proclamazione dello stato di agitazione con scioperi ed assemblee, con articolazione territoriale, in tutti i siti.

Fonte: Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze - ufficio stampa

