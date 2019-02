Toscana in Cammino da Altopascio a Fucecchio, successo per la manifestazione

La giornata di domenica 17 febbraio, è stata per la Dogana del Capannone, un ottima partenza verso un percorso che ci auspichiamo richiami ulteriore interesse verso il nostro territorio. L’iniziativa presentata per promuovere l’itinerario alternativo lungo la tappa Altopascio - Fucecchio della Via Francigena, ha riportato alla luce un interesse ,talvolta sottovalutato, di quello che è la potenzialità turistica del nostro Padule.

Nella giornata si è potuto apprezzare il bacino palustre da una prospettiva diversa, fatta di tranquillità e silenzio, a stretto contatto della natura, grazie alle passeggiate lungo gli argini, alle pedalate tra i molteplici sentieri e le escursioni sui canali con i caratteristici barchini, che hanno caratterizzato la giornata.

All’interno della struttura Medicea, complici spettacolari mostre fotografiche e rievocazioni di antichi mestieri, si è assaporato un atmosfera dei tempi in cui quell’edificio era al centro del commercio di tutta la Valdinievole.

Particolare interesse è stato riscontrato anche dal museo dell’eccidio del Padule di Fucecchio, presente all’interno dell’edificio e supportato dai racconti storici dei superstiti delle stragi.

L’Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all’evento di lancio e conta di poter ripetere tali iniziative quanto prima, per permettere a tutti di conoscere ed ammirare il nostro territorio.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese

