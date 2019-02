Università di Siena aperta agli studenti e alle famiglie

Aumentano le prenotazioni da regioni lontane e aumentano le prenotazioni dalle regioni del nord Italia, come Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia: tanti giovani delle scuole superiori parteciperanno domani 19 febbraio, in tutte le sedi dell’Università di Siena, all’appuntamento con “Università aperta”. Sarà un’intera giornata dedicata a visite guidate, presentazioni, lezioni dimostrative, incontri per conoscere l’Ateneo, i suoi corsi di studi, i servizi per gli studenti, i luoghi dove quotidianamente si svolge la didattica e si fa ricerca. Quest’anno sono aumentate anche le prenotazioni degli studenti del quarto anno della scuola superiore: segno che l’orientamento universitario non è più un interesse esclusivo degli studenti dell’ultimo anno, ma anzi viene considerato fondamentale durante tutto il percorso scolastico.

A partire dalle ore 9 fino alle 16.30, tutte le strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo saranno aperte a studenti, famiglie e insegnanti, che potranno così assistere alle presentazioni dei corsi di laurea, incontrare docenti e studenti tutor, visitare i laboratori, partecipare a vere e proprie lezioni universitarie, sostenere colloqui individuali per conoscere gli sbocchi professionali e iniziare così a progettare il proprio futuro. L’Azienda regionale DSU Toscana sarà presente per fornire informazioni sui principali servizi erogati agli studenti: borsa di studio, residenze, ristorazione e attività culturali.

Novità di quest’anno la simulazione della prova di ammissione ai corsi a numero programmato di area medica. Oltre 80 studenti sono già prenotati per la prova, che si svolgerà dalle ore 16,30 presso il complesso didattico di San Miniato. Tra gli eventi, ha già registrato il tutto esaurito la visita all’Osservatorio astronomico dell’Università di Siena, dove dalle ore 18 è in programma una serata di osservazione guidata del cielo. Nell’occasione sarà possibile visitare la cupola che ospita l’Osservatorio e conoscere gli strumenti disponibili e le attività che vi si svolgono. Anche l’antico molino a cilindri del complesso di San Niccolò, che fu installato nel 1934 all’interno dell’Ospedale psichiatrico, aprirà le porte ai visitatori.

