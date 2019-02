Il difficile ruolo dei genitori al centro di un ciclo di incontri a Bientina

“Percorrere insieme - sostenere la genitorialità nella prima infanzia” è un ciclo di incontri a favore dei genitori che il Comune di Bientina organizza in collaborazione con la cooperativa sociale “Goccia dopo goccia” e il consultorio della Valdera Asl Toscana Nord Ovest a partire da lunedì 25 febbraio.

Lo scopo del ciclo di incontri in favore dei genitori è quello di affrontare, attraverso il confronto di gruppo e lo scambio di esperienze, alcuni temi relativi alla relazione educativa tra genitori e figli e ai loro bisogni di crescita. Gli incontri, liberi e gratuiti, si terranno nello spazio ludico-didattico “Il cantastorie” di via San Valentino n° 4, già sede del percorso di accompagnamento alla nascita “Can”.

Questo il programma: lunedì 25 febbraio, dalle 17.00 alle 18.30, si terrà “La prima relazione (mamma bambino)”, durante il quale verranno affrontati i temi della dinamica separativa dopo la nascita, delle interferenze emotive, dell’allattamento come conferma della presenza materna e, infine, le fasi dell’allattamento e dello svezzamento. Saranno presenti la dottoressa Elena Bardotti, ostetrica e il dottor Grifoni, psicologo dell’Asl Toscana nord ovest. Secondo appuntamento quello di lunedì 18 marzo, dalle ore 17.00 alle 18.30:

“Essere famiglia dopo l’arrivo di un bambino”, durante il quale - ancora una volta con il dottor Grifoni - si parlerà di definizione di coppia genitoriale, tenuta e formazione della coppia dopo il parto, confini con la famiglia allargata e intercambiabilità della funzione materna e paterna. Si continuerà mercoledì 27 marzo, dalle ore 18.00 alle 19.30, con “Servizi per la prima infanzia. Verso una scelta consapevole”, in cui il coordinatore e le educatrici della cooperativa sociale “Goccia dopo goccia” esporranno i servizi per la prima infanzia disponibili sul territorio, le agevolazioni di sostegno per i bambini da 0 a 3 anni e la funzione di “accoglienza” del nido non solo per i bambini ma per tutta la famiglia.

Ultimo incontro in programma mercoledì 10 aprile, dalle ore 18.00 alle 19.30: “Essere genitori oggi”, durante il quale la dottoressa Marta Sousa, psicologa dell’età evolutiva, il coordinatore e le educatrici della cooperativa sociale “Goccia dopo goccia” tratteranno del ritardo del linguaggio e delle difficoltà relazionali nei bambini da 0 a 6 anni.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Bientina

