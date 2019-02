Notte Rossa Arci Siena, tutti gli eventi dei circoli provinciali

La Notte Rossa promossa dall’Arci Toscana torna ad animare anche il territorio senese. L’appuntamento è per sabato 23 febbraio, con alcuni eventi anticipati a giovedì 21 febbraio e altri posticipati a domenica 24 febbraio, e proporrà un ricco programma di iniziative in tutti i circoli e le associazioni affiliate all’Arci provinciale di Siena che si svolgeranno in contemporanea.

“La Notte Rossa - afferma Serenella Pallecchi, presidente dell’Arci provinciale di Siena - sarà, ancora una volta, una festa che animerà oltre 1.150 circoli Arci in tutta la Toscana e vedrà protagonisti anche i nostri venti affiliati in provincia di Siena. Grazie ai nostri soci, ospiteremo tanti eventi rivolti a tutte le età e dedicati a temi diversi, uniti dai fili conduttori della partecipazione, della socialità, della cultura, dell’aggregazione e della solidarietà che animano, oggi più che mai, la nostra associazione”.

La Notte Rossa: si parte il 21 febbraio. Siena si preparerà ad accogliere la Notte Rossa giovedì 21 febbraio, con un pomeriggio musicale al Circolo Arci Cral Campansi, dalle ore 15.30, e un’apericena preparato dai piccoli per gli adulti al Circolo Arci La Società, a San Giovanni a Cerreto, a partire dalle ore 17.

Gli appuntamenti di sabato 23 febbraio, fra sociale e cultura. La giornata dedicata alla Notte Rossa in tutta la Toscana, sabato 23 febbraio, proporrà momenti di convivialità e cultura al Circolo Arci Il Cipollino (Colle di Val d’Elsa), con apericena seguita dal reading tratto dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini e raccolta fondi a favore dell’associazione Il Telaio; al Circolo Arci Pievescola, con la presentazione del libro di Riccardo Lorenzetti “Il paese più sportivo del mondo” seguita da apericena e dallo spettacolo teatrale “Massischermo” e al Circolo Arci Montalcino, con il Karaoke viaggiante. Musica, poesia e cultura etnica invaderanno il Circolo Arci I’Circolo di Pancole (San Gimignano) con un aperitivo equo e solidale. Cene sociali, inoltre, animeranno i Circoli Arci 1° Maggio di Asciano, Ruffolo a Siena, Montallese (Chiusi), Ciciano (Chiusdino), La Costa di Piazza di Sarteano, La Pigna di Monticiano, La Quercia di Barontoli (Sovicille), La Nuova Idea di Casciano di Murlo, Vescovado di Murlo e Cultura e Sport a Siena, dopo il torneo di burraco. Andrà, inoltre, al progetto Mediterranea Saving Humans il ricavato della cena in programma al Circolo Arci Risorgimento ai Due Ponti di Siena, seguita dalla proiezione del video “Articolo 1” a cura di Motus Danza.

La chiusura, domenica 24 febbraio. La Notte Rossa si chiuderà domenica 24 febbraio con il pranzo sociale al Circolo Arci Lavoro e Sport a Siena, alle ore 13; il Carnevale dei Ragazzi al Circolo Arci Guazzino (Sinalunga), dalle ore 15, e la doppia iniziativa al Circolo Arci Geggiano (Castelnuovo Berardenga), con la visita guidata della Villa di Geggiano, alle ore 10, e il pranzo sociale, alle ore 13. L’intero programma della Notte Rossa in provincia di Siena è disponibile sul sito, www.arcisiena.org

Fonte: Arci Siena

Tutte le notizie di Siena