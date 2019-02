Il premio Antonio Morrocchesi a Michele Placido e Anna Bonaiuto

Il premio Antonio Morrocchesi, riconoscimento che l’amministrazione comunale conferisce ogni anno ai protagonisti del panorama culturale e artistico italiano, raddoppia e premia la carriera di due giganti della scena. Si tratta di Michele Placido e Anna Bonaiuto, interpreti del prossimo appuntamento della stagione in abbonamento del Niccolini promossa in tandem dal Comune e Fondazione Toscana Spettacolo.

Si preannuncia una serata speciale quella che la giunta Pescini ha organizzato giovedì 28 febbraio alle ore 21 quando il sipario del teatro ottocentesco si alzerà sullo spettacolo “Piccoli crimini coniugali” di Eric Emmanuel Schmitt. L’allestimento, prodotto da Goldenart Productions, vedrà salire sul palcoscenico dello stabile chiantigiano Michele Placido, in veste di attore e regista, e Anna Bonaiuto. Il premio Antonio Morrocchesi, che da diciotto anni rende omaggio al percorso artistico di figure di spicco nel mondo del teatro, sarà conferito al termine dello spettacolo.

“Siamo onorati - dichiara il sindaco Massimiliano Pescini – di riconoscere pubblicamente il valore di due dei più grandi interpreti della scena che portano il nome della cultura italiana in tutto il mondo, per loro abbiamo preparato, come vuole la tradizione di questo premio, doni -simbolo che ci identificano e parlano della nostra cultura e del territorio, volumi storici, una bottiglia di vino di una prestigiosa casa vitivinicola del territorio e un’opera in legno intagliato realizzata dall’artigiano Omero Soffici”. “Michele Placito e Anna Bonaiuto - dice l’assessore Molducci - hanno contribuito alla crescita, al potenziamento e all’accessibilità dei linguaggi teatrali rivolti al grande pubblico. Siamo felici di accoglierli con il loro spettacolo che affronta temi di grande attualità come le altalene e i giochi del cuore nei percorsi affettivi e sentimentali che attraversano la vita matrimoniale”.

Il premio Morrocchesi è un riconoscimento ispirato all’opera del drammaturgo Antonio Morrocchesi, attore teatrale sancascianese della seconda metà del ‘700. Tanti i nomi di primo piano che si sono alternati sul palcoscenico del Niccolini. Dalla stagione teatrale 1999/2000 hanno ricevuto il premio Giorgio Albertazzi, Gianrico Tedeschi, Franca Valeri, Paolo e Lucia Poli, Massimo Ghini, Isa Danieli, Alessandro Benvenuti, Umberto Orsini, Ottavia Piccolo, Elio De Capitani e Ida Marinelli, Laura Curino, Sandro Lombardi, Alessio Boni, Milena Vukotic, Glauco Mauri.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino Comuni di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa