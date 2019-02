Reddito di cittadinanza, Cisl Toscana: "No a nuovi precari nei centri per l'impiego. La Regione fa bene"

"Fa bene la Regione Toscana a insistere perché le nuove assunzioni nei Centri per l’impiego avvengano tramite concorso e siano a tempo indeterminato."

A dirlo è il segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce, commentando le parole del presidente della Toscana Enrico Rossi e dell'assessore regionale alla formazione e lavoro Cristina Grieco, in merito alle modalità di assunzione dei nuovi addetti all'interno dei Centri per l'impiego, in vista dell'entrata a regime del reddito di cittadinanza.

"In un tempo come quello attuale - aggiunge Recce - segnato pesantemente dal precariato, non è certo creando altri precari che si possono rinnovare in modo positivo le politiche attive del lavoro."

Fonte: Cisl Toscana

Tutte le notizie di Toscana