Addio a Rodolfo de Bernart, tra i luminari della psicoterapia

Rodolfo de Bernart è scomparso all'età di 73 anni: psicoterapeuta di fama internazionale originario di Roma, ha vissuto a Firenze fino agli ultimi giorni. È stato direttore dell'Istituto di Terapia Familiare di Firenze, presidente della FIAP-Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia, membro dell’EAP-European Association of Psychotherapy e presidente dell’International Association for the Study of Attachment. L'ordine degli Psicologi della Toscana ha espresso il suo cordoglio: "Ci uniamo al dolore dei familiari e di tutti i colleghi che piangono la scomparsa di Rodolfo De Bernart, psicoterapeuta che molti di noi hanno avuto il piacere di avere come docente, collega, amico".

