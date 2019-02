Chigiana international festival, riprende la collaborazione con il Maggio Fiorentino

"Sono veramente soddisfatta che le politiche regionali volte a definire promuovere il "Sistema musicale della Toscana", un'azione di coordinamento e di collaborazione progettuale tra le Istituzioni più significative del nostro territorio, sostenuta dalla Regione Toscana, abbiano favorito questo importante incontro tra l'Accademia Chigiana, eccellenza nel campo dell'Alta Formazione musicale e il Maggio Musicale Fiorentino".

Lo ha detto la vice presidente e assessore alla cultura università e ricerca della Regione Monica Barni, intervenendo oggi, mercoledì 20 febbraio, alla presentazione del concerto inaugurale della quinta edizione della manifestazione "Chigiana international festival & summer academy 2019". Per la prima volta dopo 16 anni per l'occasione riprende la collaborazione fra Accademia Chigiana e Maggio Fiorentino, che partecipa il 6 luglio a Siena (ore 21, Teatro dei Rinnovati) con il concerto diretto da Fabio Luisi con la pianista russa Lilya Zilberstein, in programma il Concerto n.1 di Ciaikovskij.

"Questo incontro - conclude - che si rinnova dopo oltre 16 anni dall'ultimo concerto del Maggio a Siena, rappresenta il punto di partenza per una collaborazione organica e progettuale di lunga durata che sicuramente porterà importanti elementi di crescita per entrambe le Istituzioni ed una preziosa occasione di qualità per il pubblico tutto, cittadini, operatori, appassionati all'offerta culturale della nostra regione. I miei migliori in bocca al lupo per il pieno successo dell'iniziativa.'

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Firenze