Mostra alla BiblioteCaNova 'In viaggio. La deportazione nei lager'

E’ stata inaugurata questa mattina alla BiblioteCaNova all’Isolotto la mostra “In viaggio. La deportazione nei lager” allestita nell’ambito del progetto “Ricordarsi di non dimenticare”, che sarà visitabile fino al 16 marzo. All’inaugurazione ha partecipato Massimo Fratini, assessore alle Biblioteche, Mirko Dormentoni, presidente Q4, Emiliano Rolle della BiblioteCaNova Isolotto e Sara Valentina Di Palma, curatrice della mostra.

“Una mostra davvero importante – ha detto l’assessore Fratini – che invito tutti a visitare. Stamattina l’abbiamo inaugurata con le quarte delle scuole primarie Calvino e Locchi, con i giovani studenti che si sono mostrati davvero interessati. Ricordare la nostra storia è importante affinché non si ripeta mai più” ha aggiunto Fratini. La mostra era stata inizialmente allestita a Pistoia su un carro merci ferroviario degli anni Quaranta, durante l’anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura 2017. Recentemente riallestita presso la Sinagoga di Siena, la mostra illustra il viaggio di deportazione verso i campi di sterminio nazisti, mettendo in evidenza come già il viaggio fosse un mezzo di sterminio. Le immagini e le testimonianze proposte sono state scelte per illustrare la dimensione geograficamente universale dello sterminio ed insieme fornire un’occasione di riflessione per la memoria storica locale.

La mostra curata da Sara Valentina Di Palma (Coopculture, ISRPt) e da Stefano Bartolini (Fondazione Lavoro Cgil Pistoia, ISRPt) è stata patrocinata dalla Regione Toscana, dalla Comunità ebraica di Firenze, dal Comune di Pistoia, dal Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune di Pistoia (Cudir) e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Pistoia (ISRPt), con la sponsorizzazione di Coopculture e della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze