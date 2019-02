Teatro, i Nuovi in scena al Niccolini coi versi dei grandi poeti italiani

I Nuovi portano in scena al Teatro Niccolini di Firenze i versi dei più grandi poeti italiani tra l’800 e il ’900 con il progetto Io nel pensier mi fingo a cura di Sauro Albisani. Cinque quadri lirici, sempre alle ore 19, su testi di Giovanni Pascoli (22 febbraio), Guido Gozzano (15 marzo), Aldo Palazzeschi (5 aprile), Carlo Betocchi (3 maggio), Dino Campana (10 maggio).

“Quello che cercheremo di fare in scena – afferma Albisani – è una lettura non tradizionale del testo poetico e lontana dal canone consolidato della tradizione letteraria, perché tenteremo di offrire allo spettatore un ingresso, quasi un’­irruzione, nella caverna segreta del cuore del poeta, per riuscire a individuare il punto in cui è scattato, in un dato momento, il concepimento della poesia”.

Ad accompagnare le liriche, la musica di Andrea Portera eseguita dal vivo da elementi dell’Orchestra da Camera del Maggio Musicale Fiorentino / Ensemble BIOS (solo per la data del 22 febbraio), Datura Brass Ensemble, Menura Vocal Ensemble.

Una produzione Fondazione Teatro della Toscana.

22 febbraio / 15 marzo / 5 aprile / 3 maggio / 10 maggio, ore 19 | Teatro Niccolini di Firenze

Fondazione Teatro della Toscana

iNuovi

IO NEL PENSIER MI FINGO

Cinque quadri lirici su testi di Pascoli, Gozzano, Palazzeschi, Betocchi, Campana

progetto a cura di Sauro Albisani

con Maddalena Amorini, Davide Arena, Maria Lucia Bianchi, Mattia Braghero, Alessandra Brattoli, Federica Cavallaro, Anastasia Ciullini, Fabio Facchini, Ghennadi Gidari, Athos Leonardi, Claudia Ludovica Marino, Vittorio Pissacroia, Nadia Saragoni, Sebastiano Spada, Filippo Stefani, Erica Trinchera, Lorenzo Volpe

musiche di Andrea Portera

eseguite dalla Orchestra da Camera del Maggio Musicale Fiorentino / per la data del 22 febbraio Ensemble BIOS: Gabriele Bellu e Damiano Tognetti violino, Giuseppe Ambrosini viola, Lucio Labella violoncello, Datura Brass ensemble, Menura Vocal Ensemble

direttore Andrea Vitello

con la partecipazione di Andrea Pennati chitarra, Tommaso della Croce flauto, Marcello Nesi percussioni, tromba

