Anffas Firenze compie 60 anni, eccellenza nel mondo assistenziale

“I 60 anni di Anffas in Italia e a Firenze. Storia e prospettive” è il titolo dell'evento che apre le celebrazioni dell'anniversario dell'associazione fiorentina, sabato prossimo, 23 febbraio alle 9.30, in Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento. L’Anffas Firenze, infatti, nacque esattamente sessanta anni fa, il 23 febbraio del 1959, un anno dopo la fondazione, a Roma, di Anffas nazionale (all'epoca Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali poi rinominatasi Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali), che unisce oggi in federazione circa 200 sedi, sparse in tutta Italia, con 15.000 soci, 13.000 utenti e 4.000 dipendenti.

Centro riabilitativo e comunità alloggio

Cuore pulsante di Anffas Firenze è il Centro riabilitativo semiresidenziale di via Bolognese, di proprietà dell'associazione dal 1970, che ospita anche due comunità alloggio, con una capienza massima rispettivamente di 16 e 8 ospiti, oltre ad una terza casa famiglia, in via del Gelsomino, per 10 utenti.

L'assistenza ad ospiti e familiari

Sono attualmente 80 gli utenti che frequentano il centro di riabilitazione, con cerebropatie di varia natura, che comportano un'insufficienza mentale medio-grave e gravissima, e con un’età che va dai 16 ai 60 anni ed oltre. L’assistenza offerta agli ospiti è di tipo sanitario, psicologico e sociale. Alle famiglie è fornita assistenza sia dal punto di vista psicologico e sociale sia pratico (legale, burocratico, amministrativo). Anffas è accreditata presso la Regione toscana ed ha un rapporto con l'Azienda Usl regolato da un contratto di convenzione.

Le varie figure professionali

In Anffas operano dipendenti, consulenti, volontari e tirocinanti. Per le varie attività riabilitative è operativa una équipe allargata, che comprende il direttore, il direttore sanitario, gli psicologi e l’assistente sociale, ai quali, secondo le necessità, si possono aggiungere i terapisti, ovvero logopedista, musicoterapista, fisioterapista, gli infermieri, gli educatori e gli assistenti. Esistono poi altre figure professionali, il personale di segreteria ed amministrazione, gli autisti, i cuochi e gli addetti ai servizi generali.

Le attività del centro

Le terapie riabilitative, individuali o di gruppo, si possono dividere in quattro aree: unità operativa di psicologia, musicoterapia, logopedia e fisioterapia. Ci sono poi le attività di espressione artistica, libera e guidata, le attività ludiche ed espressive, i corsi di formazione, oltre a momenti di socializzazione, organizzazione di spettacoli e feste.

Alcune specificità

Fra i servizi offerti da Anffas Firenze ve ne sono alcuni unici nel loro genere o non facilmente rintracciabili in altri contesti simili. E' il caso, per esempio, della stanza multisensoriale, che utilizza effetti luminosi, uditivi, gustativi e olfattivi accompagnati da forme e superfici tattili, con finalità terapeutiche. Lo stesso dicasi per il "progetto disfagia" per la prevenzione di soffocamenti, malnutrizione e disidratazione, infezioni polmonari, che riguarda in particolare l'adattamento degli alimenti. C'è poi il progetto col Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con la partecipazione insieme a bambini e ragazzi delle scuole fiorentine ad opere e concerti fino alla recente partecipazione allo Special festival organizzato da Anffas La Spezia, gara canora di ragazzi disabili insieme a Big della canzone italiana, che quest'anno è stato vinto da una ragazza del centro di Firenze, Adriana Caldarella. E, ancora il "progetto piscina”, svolto durante il periodo estivo, che prevede ginnastica fisioterapica riabilitativa in acqua nella piscina esterna del centro, dotata anche di una copertura mobile.

Mensa, bar, mezzi trasporto

Altri elementi distintivi del centro di via Bolognese sono la mensa interna, con una cucina in proprio, che ogni giorno prepara pasti per oltre cento persone (ospiti ed operatori) in un ampio refettorio; il bar, nel quale gli ospiti sono sia impegnati nel servizio sia fruitori; i mezzi di trasporto, un ampio "parco" pulmini di proprietà, che ogni giorno viene utilizzato, al mattino e a metà pomeriggio, per il trasferimento degli utenti, residenti a Firenze, nei Comuni limitrofi e nella zona del Mugello

Le attività esterne

Alle attività che si svolgono nel centro di riabilitazione, si affiancano quelle esterne. I "ragazzi", come vengono chiamati al centro al di là della loro età, frequentano corsi di judo, di acquaticità in una piscina comunale, partecipano a mostre e concerti, visite a musei, gite, pranzi e feste. Di particolare rilievo i soggiorni estivi, che dal lontano 1967 vengono organizzati, nell'intero mese di agosto, al mare e in montagna, frequentati da gran parte degli assistiti: Anffas Firenze è l'unica associazione in Toscana ad effettuare un servizio con queste caratteristiche.

Il calendario degli eventi

Cinque sono attualmente gli eventi in programma nell'arco del 2019 che potranno essere ulteriormente integrati da altri appuntamenti.

23 Febbraio, Palazzo Vecchio: “I 60 anni di Anffas in Italia e a Firenze. Storia e prospettive”

6 Aprile, San Salvatore al Monte, concerto gospel con “The Pilgrims”

Giugno, sede di Anffas Firenze, Il centro in festa per i sessant'anni

18 Luglio, sede Anffas Firenze, Ilaria Rastrelli in concerto

5 Ottobre, Chiesa Ognissanti, esibizione del coro “La Martinella”

Fonte: Anffas Firenze

