Lo svincolo della A1 e Scandicci, al via un progetto per il nuovo accesso

“Quando il nodo si scioglie. Lo svincolo della A1 e Scandicci. Una soluzione” è il titolo della presentazione del progetto per il nuovo accesso diretto all'Autostrada A1 dalla viabilità ordinaria di Scandicci, in programma martedì 26 febbraio 2019 alle 21 nel Nuovo Auditorium del Centro Rogers in piazza della Resistenza (fermata tramvia Resistenza).

La presentazione del progetto è a cura di Mario Bergamo, Direttore Ingegneria dell'Infrastruttura, e di Fabio Cruciani, Project Manager di Autostrade per l'Italia. Dopo la presentazione, il Direttore de La Nazione Francesco Carrassi intervista sul tema l'Assessore della Regione Toscana alle Infrastrutture e alla Mobilità Vincenzo Ceccarelli, l'Assessore del Comune di Firenze a Lavori pubblici, Grandi opere e Viabilità Stefano Giorgetti e il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani; modera la serata Francesco Selvi. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Scandicci.

Fonte: Comune di Scandicci Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Scandicci