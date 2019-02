Primarie Pd per 17 candidati consiglieri comunali, età media 39 anni

Il Partito democratico di Empoli ha deciso di indire le primarie per la scelta dei candidati in consiglio comunale per le prossime elezioni amministrative, che si terranno domenica 26 maggio.

Le primarie si terranno il 3 marzo in contemporanea con le primarie per l'elezione del segretario nazionale e dell'assemblea nazionale del Pd. Si potrà votare dalle 8.00 alle 20.00 nei quindici seggi allestiti nel comune di Empoli.

Le candidature si sono chiuse il 15 febbraio scorso e diciassette sono le persone che si sono presentate: nove donne e otto uomini, dai 21 ai 71 anni, provenienti dalle varie zone di Empoli, tutti uniti da senso civico e dalla passione per la propria città.

“Abbiamo deciso all’unanimità di indire queste primarie per lasciare ai nostri concittadini la scelta diretta dei consiglieri comunali. Ci è sembrata una buona opportunità quella delle primarie per la scelta del segretario e dell’assemblea nazionale del partito democratico. E’ la prima volta che accade e speriamo possa essere un metodo da replicare. L’invito è per tutti i nostri iscritti e simpatizzanti: venite, scegliete, votate”.

Ecco chi sono i candidati: Raffaele Donati, 21 anni, del circolo di Cascine, studente di Storia all'Università di Firenze: “Mi candido-dice-per dare il mio contributo alla città di Empoli”;

Antonio Montesano, 22 anni, abita vicino al centro storico, studente della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze:“Vorrei-afferma, ed è quasi un manifesto programmatico- che ci fosse un occhio di riguardo per il mondo dell’associazionismo e della cultura, strumenti essenziali per sradicare le radici dell'indifferenza e del pressappochismo che stanno penetrando, sempre più, il terreno della nostra società”.

Lorenzo Sani, 41 anni, residente ad Avane, è un architetto libero professionista, ex arbitro di serie C, dal 2012 presidente della locale Sezione AIA FIGC, un Master di II livello al Politecnico di Milano in progettazione e gestione delle infrastrutture sportive dice di candidarsi per mettere a disposizione la propria esperienza nel mondo sportivo.

Andrea Cristalli, 45 anni, abita a Casenuove, è un commerciante, titolare del negozio “Il principe Ranocchio” in centro a Empoli, chiede più attenzione per territorio e frazioni e sostiene che da troppo tempo Empoli sud non è rappresentato in consiglio comunale.

Simona Cioni, anni 48, abita Santa Maria, è avvocato da 20 anni; figlia di operai del tessile ora in pensione, ex segretaria del circolo Pd di Santa Maria:“Mi sono candidata perché penso di poter dare il mio contributo alla mia città, che amo e che vivo da sempre, sia come residente che per lavoro, avendo lo studio in centro”.

Viola Rovai ha 32 anni ed è la responsabile contabile della sede di Empoli di OlloStore.

Da sempre volontaria nel circolo Arci di Cascine è tra gli organizzatori di "Cascine in Festa":

“Mi piace la mia città e vorrei continuasse ad essere il luogo giusto in cui ragazzi e ragazze, come me, possano decidere di vivere e lavorare”.

Roberto Caporaso, 45 anni, dipendente statale, vive a Ponzano, è il segretario del circolo Pd locale e presidente dell'associazione "Se Sei di Ponzano": “Ritengo che ciascuno di noi debba dare un contributo serio al partito, alla città, alla frazione. Mettersi in gioco in prima persona e fare sempre di più”.

Riccardo Sgherri, 45 anni, vive a San Miniato ma lavora da anni a Empoli come ricercatore e consulente formazione professionale e della sua candidatura dice: “Offrire il proprio contributo alla comunità in cui si vive e si opera è un'avventura straordinaria”.

Benedetta Peruzzi, 43 anni, nata a cresciuta a Empoli, impiegata, vive a Ponzano: “Tengo molto al mio quartiere e vorrei rappresentarlo al meglio”.

Sara Fluvi, 21 anni, vive a Pagnana, studentessa di economia e commercio, ha deciso di affrontare questa prova perché: “Vorrei poter aiutare le persone ad esprimere le proprie idee ed a realizzare i propri desideri per le loro frazioni e i loro quartieri. Partecipare è l'unico modo per poter migliorare le cose”.

Andrea Bertini ha 66 anni e risiede a Villanova, da aprile scorso è in pensione. “Mi candido per dare una mano a rendere migliore la vita dei nostri concittadini”.

Pierluigi Maienza, 43 anni, vive a Serravalle e fa l’avvocato. Ha molta esperienza nel mondo del volontariato, ha ricoperto ruoli in organismi della Regione Toscana (Copas, Conferenza per le autonomie sociali sotto la presidenza Martini) ed in quelli espressione del volontariato (Forum toscano del Terzo Settore e Cesvot -consiglio direttivo-). La sua candidatura intende portare in ambito politico le espressioni della società civile dedita alla tutela dei bisognosi e delle situazioni di difficoltà.

Luisa Gulina,44 anni, residente a Empoli, dipendente pubblico, eletta a gennaio 2019

segretario del circolo Pd centro "Ilaria Alpi" di Empoli: “La politica è relazione umana- dichiara- credo nei valori della vita,della società e l'ascolto è fondamentale per instaurare un rapporto umano e un confronto”.

Elizabeth Ann Butler ha 42 anni e vive in centro, è professoressa universitaria di storia dell’arte e guida turistica: “Ho deciso di candidarmi per dare un contributo a Empoli, città che mi ha accolto più di 10 anni fa e che amo, impegnandomi ad offrire un punto di vista internazionale per la sua crescita”.

Tiziana Grassi, 63 anni, residente tra Pozzale e Casenuove, impiegata, segretaria del circolo Pd Casenuove: “Metto a disposizione il mio tempo libero per rappresentare la mia frazione e a servizio della mia città”.

Ylenia Gambaccini, 21 anni, di Pozzale, studentessa di Lingue e Letterature Straniere, iscritta ai Giovani Democratici: “Ho un sogno per Empoli, la mia città: città dove sono nata, cresciuta e di cui sono innamorata”.

Mirella Lecci, 71 anni, pensionata, vive a Ponte a Elsa, iscritta al Partito democratico fin dalla sua fondazione. È membro della segreteria comunale dello SPI CGIL di Empoli: “Oggi mi impegno con il sindacato, per i diritti delle donne grazie all’attività del coordinamento donne dello Spi CGIL. Credo fermamente nel volontariato e per questo motivo dedico a questo molto impegno e tempo”.

Nella scheda che verrà consegnata agli elettori si troveranno i nomi di tutti e diciassette i candidati. L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, se esprime due voti di preferenza, questi devono essere diretti a candidati di genere diverso; in caso contrario la seconda preferenza è annullata.

Verranno selezionati i dieci più votati, cinque uomini e cinque donne, che saranno inseriti nella lista dei candidati ufficiali della lista Pd alle elezioni amministrative.

