San Casciano a Fts lanciano il teatro antibullismo in classe

Il Comune di San Casciano attiva una rete con l'Istituto comprensivo il Principe e Fondazione Toscana Spettacolo per combattere il bullismo fuori e dentro la scuola. Sono tanti i progetti, gli interventi e gli sportelli all'interno degli edifici scolastici e negli spazi pubblici che la giunta Pescini porta avanti attraverso la collaborazione con il dirigente scolastico Marco Poli ed altre importanti realtà di rilievo locale e regionale che operano nel settore sociale, culturale e artistico. È sperimentale la collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus per la realizzazione del progetto "Frog Performare la fantasia", vincitore del bando Nuovi pubblici 2018 Fondazione CR Firenze, finanziato da Fts.

Prenderà il via tra qualche settimana il ciclo di laboratori teatrali sulle fasi della crescita e sull'affettività a cura della compagnia Catalyst. "Il progetto, che si avvale di una compagnia di attori professionisti, si propone di coinvolgere direttamente gli studenti nel fare teatro - spiega il dirigente Marco Poli - le tecniche e le modalità di comunicazione artistica offriranno ai ragazzi uno strumento di espressione e gestione delle loro emozioni da conoscere, esplorare e condividere". "Grazie alla collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo attiveremo per la prima volta nel nostro territorio - dichiara l'assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Molducci - una serie di attività e laboratori allestiti in classe con l'obiettivo di prevenire e contrastare il disagio, l'isolamento e il bullismo". I laboratori si terranno tra marzo e aprile negli spazi scolastici e sono destinati agli allievi della scuola secondaria di primo grado. In alcuni casi i laboratori teatrali utilizzeranno le tecniche di improvvisazione, imitazione, giochi ritmici storytelling e tecniche corporee per imparare a descrivere se stessi e gestire le situazioni di stress emotivo come parlare in pubblico ed esprimere se stessi in un gruppo.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa

