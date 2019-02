'Fabbrica di cittadini', Grieco: "Progetto che rende i giovani protagonisti della vita democratica"

"Si tratta di un progetto importante ed originale. E' la realizzazione di un sogno, il sogno di un gruppo di studenti toscani che hanno chiesto ed ottenuto la possibilità di creare uno spazio in grado di rendere i giovani protagonisti e non semplici spettatori della vita democratica. L'iniziativa prevede che da febbraio a novembre di quest'anno, quindi per tutto o quasi il 2019, due studenti di ogni istituto superiore di secondo grado della città metropolitana di Firenze possano vivere in prima persona gli strumenti di partecipazione democratica sanciti dalla Costituzione".

Lo ha affermato, a margine della prima seduta di 'Fabbrica di Cittadini' che si è svolta a Firenze oggi, venerdì 22 febbraio, nell'Aula consiliare del Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, l'assessore a istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana, Cristina Grieco, che ha sottolineato come l'iniziativa sia stata concepita affinché gli studenti "si misurino con gli strumenti della democrazia".

In occasione dei settant'anni dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, lo scorso anno, la Fondazione Marchi e l'Associazione no-profit Go Action, ente del terzo settore che orienta la propria attività nella promozione della cittadinanza attiva tra i giovani, hanno dato vita a un percorso di formazione e di partecipazione democratica che si è sostanziata, tra l'altro, nel progetto 'Fabbrica di Cittadini', un "percorso nelle istituzioni" il cui obiettivo è far conoscere la Costituzione ed i suoi valori a studenti e studentesse, che potranno confrontarsi ed arricchire la loro coscienza civile.

Assieme all'assessore regionale Grieco, a salutare l'avvio di Fabbrica di Cittadini, c'era il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, con Bernard Dika, presidente di Go Action.

Fonte: Regione Toscana

