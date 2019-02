Irpet: 'Finanza pubblica e riforme istituzionali', seminario a palazzo del Pegaso

Il cinquantenario (1968-2018) della nascita dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (Irpet) ha portato l’istituto a organizzare incontri scientifici, sui temi di principale interesse affrontati nel corso degli anni, che proseguono anche in questi mesi.

Il prossimo si concentrerà su “Finanza pubblica e riforme istituzionali” con Giampaolo Arachi (Università del Salento), Maria Teresa Monteduro (direttore Dipartimento Studi e ricerche economiche e fiscali – Mef) e Alberto Zanardi (Università di Bologna).

L’appuntamento è per lunedì 25 febbraio alle 14.30, in auditorium ‘Giovanni Spadolini’ a palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 – Firenze), dove porterà i saluti Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, e introdurrà Alessandro Petretto, presidente del Comitato scientifico Irpet. La parola andrà quindi ai relatori dell’Istituto Chiara Agnoletti, Claudia Ferretti, Giuseppe Francesco Gori e Patrizia Lattarulo. Le conclusioni saranno affidate a Stefano Casini Benvenuti, direttore Irpet.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

